我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赫塞斯：美國取得決定性勝利 伊朗完了…今日5件事

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

西雅圖華大校園挺巴勒斯坦抗議 包括華裔在內33人遭起訴

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
支持巴勒斯坦抗議者占領西雅圖華盛頓大學校園內的跨學科工程大樓，一扇窗戶被砸碎。 （美聯社檔案照）
支持巴勒斯坦抗議者占領西雅圖華盛頓大學校園內的跨學科工程大樓，一扇窗戶被砸碎。 （美聯社檔案照）

西雅圖華盛頓大學(University of Washington-Seattle)跨學科工程大樓(Interdisciplinary Engineering Building)2025年5月底遭到支持巴勒斯坦的抗議人士占領、毀壞設施。事發300多天之後，如今有33人遭到華盛頓州金恩郡(King County)檢察官辦公室以刑事非法入侵輕罪罪名起訴，包括吳潔德(Jade Wu，音譯)、劉吉娜(Gina Liu，音譯)等華裔年輕人，預計3月25日過堂。

抗議群眾去年闖入跨學科工程大樓之後在內部噴漆，某些新設備遭到毀損，損失金額估計100萬元。占領行動持續數小時，有33人遭到警方逮捕。

遭到起訴的被告當中有多少人是華盛頓大學現任學生或畢業生，目前並不清楚。起訴罪名並不包括毀損罪(vandalism)，檢方指出，跨學科工程大樓內部缺乏監視器是關鍵因素。

金恩郡檢察官辦公室經濟犯罪小組負責人蘇珊‧哈里森(Susan Harrison)說，檢方沒有證據能夠證明所有被告非法入侵或在大樓內逗留的目的是意圖對人員或產物造成破壞，也無法證明損壞是每名被告動手造成的。

根據華州地方電視台KOMO取得華盛頓大學校園警察局警官史都華特(Anthony Stewart)寫給檢察官及校方主管的電郵紀錄，校警研判示威人士分成兩個小組，第一群人破壞設施之後便離開大樓，第二群人則負責持續占領，這群人似乎經過特別挑選，因為具備學生或職員的關係，降低警方以積極手段攻堅的可能性，同時跟行政部門展開長期談判。

史都華特指出，現場並沒有鐵鎚、撬棍或其他工具，但找到一塊大石頭，送交鑑定之後找不到指紋。他寫道，示威活動時看到所有抗議人士都戴手套，校警在某些抗議人士背包裡找到馬克筆，但與牆上塗鴉顏色不符。

世報陪您半世紀

巴勒斯坦

上一則

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

延伸閱讀

前NASA工程師提訴 告女友集體報復

前NASA工程師提訴 告女友集體報復
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
英國會廣場邱吉爾雕像遭破壞 紅漆寫上挺巴勒斯坦標語

英國會廣場邱吉爾雕像遭破壞 紅漆寫上挺巴勒斯坦標語
這兩年校園親抗議活動期間營造反猶太環境 司法部控告洛杉磯加大

這兩年校園親抗議活動期間營造反猶太環境 司法部控告洛杉磯加大

熱門新聞

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
示意圖。(美聯社)

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

2026-02-26 11:50
德州警方與聯邦調查局幹員在槍案現場勘查。(美聯社) 美國聯合通訊社

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

2026-03-01 18:05

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽
博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰