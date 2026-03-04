我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美潛艦擊沉伊朗驅逐艦 赫塞斯：華府取得決定性勝利

貝森特：15%全球關稅本周生效

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨籍前北卡州州長庫柏（左）與共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利（右）。（美聯社）
民主黨籍前北卡州州長庫柏（左）與共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利（右）。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)4日報導，北卡羅來納州兩黨初選結果一如預期，共和黨北卡聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)退休之後的席次空缺，將由民主黨籍前北卡州州長庫柏(Roy Cooper)與共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利(Michael Whatley)一較高下；民主黨若想在今年期中選舉拿下參議院多數席次，庫柏非贏不可。

CNN報導，根據最新開票統計，瓦利在共和黨初選拿下64.6%得票率，遠遠超過以15.6%排在得票率第二名的布朗(Don Brown)。川普總統在初選早期便為瓦利背書。

瓦利在初選勝出之後，接下來仍面臨的質疑則是能否有辦法凝聚「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營選票支持，畢竟在初選當中其他幾名候選人的累計得票率約有三分之一。

紐約時報分析，北卡州聯邦參議員選舉結果，近20年來讓全國各地民主黨人失望，但這次走中間派路線且具有廣泛知名度的庫柏，則為民主黨陣營帶來希望。庫柏在30多年選舉生涯裡屢戰屢勝，不曾落敗，而北卡州在政治光譜上則是忽紅忽藍的「紫州」，民主黨有勝選希望。

2016年、2020年、2024年總統大選，北卡州均是川普勝出，但這段期間的州長選舉則是民主黨獲勝。庫柏贏得2016年、2020年州長選舉。

瓦利雖然在北卡州內知名度不高，但數十年來在共和黨內部任職，多年協助川普推動政策。

初選期間，瓦利攻擊庫柏州長任內施政紀錄，批評庫柏對犯罪、移民問題過於軟弱，跟共和黨合作不佳。

庫柏初選期間政見主軸則主打「負擔能力」(affordability)問題，批評瓦利是來自華府的政治說客，跟普通百姓的民生疾苦脫節。

紐約時報報導，民主黨若想在期中選舉拿下參院多數，除了要保住目前現有席次之外，還要在「搖擺州」喬治亞州、密西根州取得勝利，同時攻下目前屬於共和黨席次的北卡州以及緬因州。

世報陪您半世紀

期中選舉 參議院 民主黨

上一則

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

延伸閱讀

民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀

民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀
任期四連霸共和黨德州聯邦眾議員克倫紹 初選輸給挑戰者

任期四連霸共和黨德州聯邦眾議員克倫紹 初選輸給挑戰者
兩黨今在3州黨內初選 成期中選舉風向球

兩黨今在3州黨內初選 成期中選舉風向球
南卡國會議員涉不當領取房租津貼 初選前遭眾院調查

南卡國會議員涉不當領取房租津貼 初選前遭眾院調查

熱門新聞

在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
劉墉從23歲出版第一本書開始，至今已經創作了119本著作。(本報資料照／記者曾原信攝影)

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

2026-02-24 01:25

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘