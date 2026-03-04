北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

民主黨籍前北卡州州長庫柏（左）與共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利（右）。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)4日報導，北卡羅來納州兩黨初選結果一如預期，共和黨北卡聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)退休之後的席次空缺，將由民主黨 籍前北卡州州長庫柏(Roy Cooper)與共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利(Michael Whatley)一較高下；民主黨若想在今年期中選舉 拿下參議院 多數席次，庫柏非贏不可。

CNN報導，根據最新開票統計，瓦利在共和黨初選拿下64.6%得票率，遠遠超過以15.6%排在得票率第二名的布朗(Don Brown)。川普總統在初選早期便為瓦利背書。

瓦利在初選勝出之後，接下來仍面臨的質疑則是能否有辦法凝聚「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營選票支持，畢竟在初選當中其他幾名候選人的累計得票率約有三分之一。

紐約時報分析，北卡州聯邦參議員選舉結果，近20年來讓全國各地民主黨人失望，但這次走中間派路線且具有廣泛知名度的庫柏，則為民主黨陣營帶來希望。庫柏在30多年選舉生涯裡屢戰屢勝，不曾落敗，而北卡州在政治光譜上則是忽紅忽藍的「紫州」，民主黨有勝選希望。

2016年、2020年、2024年總統大選，北卡州均是川普勝出，但這段期間的州長選舉則是民主黨獲勝。庫柏贏得2016年、2020年州長選舉。

瓦利雖然在北卡州內知名度不高，但數十年來在共和黨內部任職，多年協助川普推動政策。

初選期間，瓦利攻擊庫柏州長任內施政紀錄，批評庫柏對犯罪、移民問題過於軟弱，跟共和黨合作不佳。

庫柏初選期間政見主軸則主打「負擔能力」(affordability)問題，批評瓦利是來自華府的政治說客，跟普通百姓的民生疾苦脫節。

紐約時報報導，民主黨若想在期中選舉拿下參院多數，除了要保住目前現有席次之外，還要在「搖擺州」喬治亞州、密西根州取得勝利，同時攻下目前屬於共和黨席次的北卡州以及緬因州。