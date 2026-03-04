我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美潛艦擊沉伊朗驅逐艦 赫塞斯：華府取得決定性勝利

貝森特：15%全球關稅本周生效

民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州民主黨聯邦參議員候選人、聯邦眾議員克勞基特(Jasmine Crockett)3日在德州達拉斯的初選之夜活動上發表談話。(路透)
德州民主黨聯邦參議員候選人、聯邦眾議員克勞基特(Jasmine Crockett)3日在德州達拉斯的初選之夜活動上發表談話。(路透)

根據美聯社4日凌晨開票報導，現任德州聯邦眾議員克勞基特(Jasmine Crockett)在民主黨德州聯邦參議員初選輸給36歲政壇新秀、州眾議員塔拉里科(James Talarico)。福斯新聞網分析，塔拉里科將在今年期中選舉力求勝出，成為近40年來民主黨第一位德州聯邦參議員。共和黨能否在今年期中選舉繼續守住參院多數席次，德州是少數攸關勝負的席次，目前兩黨席次為53席對47席。

克勞基特是具有全國知名度的進步派女戰將，經常抨擊川普總統。不過，克勞基特想要換跑道角逐聯邦參議員卻在初選落敗。

塔拉里科3日深夜在德州奧斯汀(Austin)發表勝選談話說：「今天晚上，我們的選舉結果震撼全國。我們還在等候官方數據，但我們對於共同建立的這場運動有信心。每一張選票都要列入計票，所有的聲音都必須被聽到。」

初選投票日之前最後倒數幾周，種族成了克勞基特與塔拉里科之間的關鍵議題。

身為非洲裔的克勞基特是民權律師出身，2022年當選國會議員。身為白人的塔拉里科曾是中學教師及長老會神學生，2018年當選州眾議員時，把奧斯汀東北部及周邊郊區從原本由共和黨領先的紅色選區翻轉為民主黨居多的藍色選區，被視為民主黨明日之星。

過去兩個月，塔拉里科選舉募款與競選支出都大幅超過克勞基特。塔拉里科TikTok影片擁有累計數百萬瀏覽人次，2025年7月接受保守派名嘴羅根(Joe Rogan)播客節目專訪，羅根在節目中建議塔拉里科應該去選總統。2025年9月，塔拉里科啟動聯邦參議員競選。

世報陪您半世紀

眾議員 期中選舉 共和黨

上一則

任期四連霸共和黨德州聯邦眾議員克倫紹 初選輸給挑戰者

下一則

貝森特：將提供波灣油輪支援 國際油價開戰來首次下跌

延伸閱讀

任期四連霸共和黨德州聯邦眾議員克倫紹 初選輸給挑戰者

任期四連霸共和黨德州聯邦眾議員克倫紹 初選輸給挑戰者
兩黨今在3州黨內初選 成期中選舉風向球

兩黨今在3州黨內初選 成期中選舉風向球
共和黨德州黨內初選無人過半 孔寧與派克斯頓5月決選

共和黨德州黨內初選無人過半 孔寧與派克斯頓5月決選
余淑婷選州長獲民主黨人士背書 民調卻殿後

余淑婷選州長獲民主黨人士背書 民調卻殿後

熱門新聞

在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
劉墉從23歲出版第一本書開始，至今已經創作了119本著作。(本報資料照／記者曾原信攝影)

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

2026-02-24 01:25

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘