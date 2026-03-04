民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀

德州民主黨聯邦參議員候選人、聯邦眾議員克勞基特(Jasmine Crockett)3日在德州達拉斯的初選之夜活動上發表談話。(路透)

根據美聯社4日凌晨開票報導，現任德州聯邦眾議員 克勞基特(Jasmine Crockett)在民主黨德州聯邦參議員初選輸給36歲政壇新秀、州眾議員塔拉里科(James Talarico)。福斯新聞網分析，塔拉里科將在今年期中選舉 力求勝出，成為近40年來民主黨第一位德州聯邦參議員。共和黨 能否在今年期中選舉繼續守住參院多數席次，德州是少數攸關勝負的席次，目前兩黨席次為53席對47席。

克勞基特是具有全國知名度的進步派女戰將，經常抨擊川普總統。不過，克勞基特想要換跑道角逐聯邦參議員卻在初選落敗。

塔拉里科3日深夜在德州奧斯汀(Austin)發表勝選談話說：「今天晚上，我們的選舉結果震撼全國。我們還在等候官方數據，但我們對於共同建立的這場運動有信心。每一張選票都要列入計票，所有的聲音都必須被聽到。」

初選投票日之前最後倒數幾周，種族成了克勞基特與塔拉里科之間的關鍵議題。

身為非洲裔的克勞基特是民權律師出身，2022年當選國會議員。身為白人的塔拉里科曾是中學教師及長老會神學生，2018年當選州眾議員時，把奧斯汀東北部及周邊郊區從原本由共和黨領先的紅色選區翻轉為民主黨居多的藍色選區，被視為民主黨明日之星。

過去兩個月，塔拉里科選舉募款與競選支出都大幅超過克勞基特。塔拉里科TikTok影片擁有累計數百萬瀏覽人次，2025年7月接受保守派名嘴羅根(Joe Rogan)播客節目專訪，羅根在節目中建議塔拉里科應該去選總統。2025年9月，塔拉里科啟動聯邦參議員競選。