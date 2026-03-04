任期四連霸共和黨德州聯邦眾議員克倫紹 初選輸給挑戰者

共和黨德州聯邦眾議員克倫紹。（路透）

任期已經「四連霸」的共和黨德州聯邦眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)，3日在初選當中敗給挑戰者、州眾議員托斯(Steve Toth)。企業家出身的托斯角逐國會第二選區初選，獲得共和黨德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)背書，福斯新聞網4日分析，托斯出線意味著「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營勢力增強。

克倫紹與MAGA陣營的關係過去幾年出現波折，被MAGA基本盤質疑對川普 總統不夠效忠。克倫紹這次尋求連任，並沒有獲得川普或共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)背書。克倫紹是美國海軍海豹部隊(US Navy SEAL)前任成員，在戰鬥中失去一眼，目前任職有龐大影響力的眾院情報委員會。

初選前夕，克倫紹接受休士頓紀事報(Houston Chronicle)專訪時表示，與川普之間關係良好，跟國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、中央情報局(CIA )局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)也都關係密切，「不知道這些消息的人，才會說我『不夠川普』」。

報導指出，克魯茲傳出在機場跟克倫紹發生衝突，然後就轉而支持托斯。引發爭執的問題在於克魯茲是否阻撓克倫紹連任。

競選期間，托斯把自己定位為忠誠的保守派，把克倫紹比喻為長期批評川普的前共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。

托斯2019年以來擔任德州州眾議員，同時經營一家住宅及商業游泳池管理公司。極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)、保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)等在初選中均為托斯背書。

克倫紹則獲得眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)、共和黨佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)、「全國邊境巡邏委員會」(National Border Patrol Council)、「全國步槍協會」(National Rifle Association)等支持。