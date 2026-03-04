我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓堵車費 法院裁定維持收費 川普政府無權撤銷

紐約2歲童免費托育 今秋4區域先行 釋出2000名額

任期四連霸共和黨德州聯邦眾議員克倫紹 初選輸給挑戰者

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨德州聯邦眾議員克倫紹。（路透）
共和黨德州聯邦眾議員克倫紹。（路透）

任期已經「四連霸」的共和黨德州聯邦眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)，3日在初選當中敗給挑戰者、州眾議員托斯(Steve Toth)。企業家出身的托斯角逐國會第二選區初選，獲得共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)背書，福斯新聞網4日分析，托斯出線意味著「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營勢力增強。

克倫紹與MAGA陣營的關係過去幾年出現波折，被MAGA基本盤質疑對川普總統不夠效忠。克倫紹這次尋求連任，並沒有獲得川普或共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)背書。克倫紹是美國海軍海豹部隊(US Navy SEAL)前任成員，在戰鬥中失去一眼，目前任職有龐大影響力的眾院情報委員會。

初選前夕，克倫紹接受休士頓紀事報(Houston Chronicle)專訪時表示，與川普之間關係良好，跟國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、中央情報局(CIA)局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)也都關係密切，「不知道這些消息的人，才會說我『不夠川普』」。

報導指出，克魯茲傳出在機場跟克倫紹發生衝突，然後就轉而支持托斯。引發爭執的問題在於克魯茲是否阻撓克倫紹連任。

競選期間，托斯把自己定位為忠誠的保守派，把克倫紹比喻為長期批評川普的前共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。

托斯2019年以來擔任德州州眾議員，同時經營一家住宅及商業游泳池管理公司。極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)、保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)等在初選中均為托斯背書。

克倫紹則獲得眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)、共和黨佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)、「全國邊境巡邏委員會」(National Border Patrol Council)、「全國步槍協會」(National Rifle Association)等支持。

世報陪您半世紀

CIA 川普 克魯茲

上一則

華航紐約總經理李文儀 把台灣元素帶上紐約高空

延伸閱讀

共和黨德州黨內初選無人過半 孔寧與派克斯頓5月決選

共和黨德州黨內初選無人過半 孔寧與派克斯頓5月決選
南卡州聯邦眾議員梅絲涉嫌不當領取房租津貼遭調查

南卡州聯邦眾議員梅絲涉嫌不當領取房租津貼遭調查
多州今天黨內初選 兩黨較勁結果將是期中選舉風向球

多州今天黨內初選 兩黨較勁結果將是期中選舉風向球
川普對伊朗動武未經授權 國會將辯「戰爭權力決議案」

川普對伊朗動武未經授權 國會將辯「戰爭權力決議案」

熱門新聞

在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
劉墉從23歲出版第一本書開始，至今已經創作了119本著作。(本報資料照／記者曾原信攝影)

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

2026-02-24 01:25

超人氣

更多 >
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀