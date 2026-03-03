南卡州聯邦眾議員梅絲涉嫌不當領取房租津貼遭調查

聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace）。（美聯社）

Politico新聞網站報導，共和黨 南卡羅來納州聯邦眾議員 梅絲(Nancy Mace)涉嫌不當領取國會議員華府 房租津貼9000元，眾議院紀律委員會(House Ethics Committee)2日宣布啟動調查。梅絲正在角逐共和黨南卡州州長初選，初選投票日期是6月9日。

負責處理國會議員道德操守投訴案件的無黨派機構「國會行為辦公室」(Office of Congressional Conduct)，日前對眾院紀律委員會提交一份函送(referral)報告指出，找到梅絲「參與不當報銷行為」的「充分理由」。

報告寫道，梅斯在2023年到2024年的13個月期間，為華府特區房屋領取國會議員房租津貼最高報銷金額，但領取總額超過房屋實際開銷，超額領取的金額有9485.46元。

梅絲辦公室發表聲明說，「國會行為辦公室」是政黨色彩濃厚的單位，針對女性展開報復，不顧以證據為根據的標準。聲明中說，梅絲對於這項紀律投訴「並沒有放在心上」。

梅絲律師2025年12月曾回信給「國會行為辦公室」說，梅絲的前未婚夫布萊恩(Patrick Bryant)提供爆料資料，對「國會行為辦公室」做出虛假陳述與不實推論。

梅絲與布萊恩鬧分手曾在去年成為新聞頭條。她在眾院小組委員會的一場聽證會上，指控布萊恩與另外三名南卡州男子涉嫌性虐待。布萊恩則否認指控。