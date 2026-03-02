許多醫院因大又美法而縮減服務 民主黨趁機進攻醫療議題

受到去年通過「大又美法」影響，許多醫院縮減服務項目、裁撤人力；示意圖。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)2日分析，受到去年通過「大又美法」(One, Big, Beautiful Bill Act)影響，許多醫院縮減服務項目、裁撤人力，導致病患能夠選擇的就醫地點減少，等候看病時間拖長，尤其是急診室；今年11月將有期中選舉 登場，民主黨 抓緊機會以醫療議題對共和黨 發動攻擊。

「大又美法」削減超過1兆元的聯邦醫療補貼，喬治亞州東北部聖瑪麗聖心醫院(St. Mary;s Sacred Heart Hospital)關閉產科病房。新罕布夏州阿莫努蘇克社區健康服務中心(Ammonoosuc Community Health Services)關閉偏鄉診所。愛阿華州狄蒙(Des Moines)默西第一(MercyOne)系統裁員數十人，關閉一間旗下診所。

「大又美法」同時限制各州向醫療機構徵稅的能力，也限制各州向醫療機構收取特別費，原本州政府可以透過這些稅收補貼白卡(Medicaid)計畫。

保守派智庫「美國行動論壇」(American Action Forum)主席、共和黨政策分析師荷茲-艾金(Douglas Holtz-Eakin)說，並沒有任何法律規定白卡計畫永遠要維持原狀。他說，共和黨希望減少民眾對白卡的長期依賴。

荷茲-艾金分析，共和黨把白卡視為具有針對性、僅為無力自行購買健保的低收入族群提供的安全網計畫，民主黨則把白卡是為另一種健保選項，是實現全民健保的另一種方式，兩種觀點南轅北轍。

CNN報導，雖然「大又美法」當中的許多白卡條款還要一、兩年才會實施，但某些醫院與醫療機構為了降低經費遭刪的衝擊，已經開始紛紛採取因應措施。

在川普總統2024年勝出的幾州當中，今年期中選舉面臨連任考驗的現任民主黨參議員，只有喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)。奧薩夫以聖瑪麗聖心醫院關閉做為主打政見，對共和黨發動攻擊。

共和黨愛阿華州聯邦眾議員紐恩(Zach Nunn)2024年選舉時以不到4%的差距勝出，今年期中選舉尋求連任。民主黨挑戰對手莎拉‧加瑞奧特(Sarah Trone Garriott)在競選政見猛攻紐恩投票支持「大又美法」及支持削減白卡計畫。

新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)即將退休，席次空缺兩黨積極爭取。