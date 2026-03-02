我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

紐約州擬禁地方警與ICE合作 禁多久？引激辯

FBI局長巴特爾的歌手女友出門有霹靂小組護送 面臨檢討

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴特爾宣誓就任FBI局長，女友威金斯(左)在一旁觀禮。 （美聯社檔案照）
巴特爾宣誓就任FBI局長，女友威金斯(左)在一旁觀禮。 （美聯社檔案照）

紐約時報報導，美國民眾可能沒聽過27歲女歌手艾莉克絲‧威金斯(Alexis Wilkins)，但她堪稱受到美國政府最高層級保護的鄉村音樂人；身為聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)女友的威金斯，到英國溫莎城堡參加晚宴、到納許維爾髮廊做頭髮，都有FBI特別幹員護送。巴特爾為自己度假跟女友約會使用政府專機、出動FBI幹員的行徑，在川普政府內部面臨檢討聲浪逐漸升高。

曾短暫聘請威金斯出任發言人的「婦女擁槍權」(Women for Gun Rights)組織創辦人黛安娜‧穆勒(Dianna Muller)說，巴特爾出任FBI局長的人事任命通過後，威金斯的生活就變得不一樣了。

FBI霹靂小組特勤隊(SWAT Team)任務是逮捕暴力罪犯、營救人質、查緝恐怖分子。不過，前任FBI幹員表示，巴特爾下令特勤隊員輪班保護女友，護送威金斯參加演唱會、私人行程以及日常生活外出，但這些作法在FBI機構前所未見。

FBI發言人威廉森(Ben Williamson)說，威金斯因為與巴特爾的關係而「面臨十幾項死亡威脅」，需要24小時霹靂小組特勤隊保護。

紐約時報報導，內閣成員與國會議員的配偶，通常沒有政府的24小時維安保護。

前FBI反恐部門資深主管歐里瑞(Christopher O'Leary)說，雖然面臨威脅可能讓作法產生改變，但FBI為居住在另一個城市的女友提供無限期24小時安全保護的安排，從來不曾聽說。歐里瑞說：「如果想成為名人或網紅，就自己花錢請保鑣。這種安排真的非常不妥。」

報導指出，上個月威金斯在FBI霹靂小組特勤隊三名成員護送下，到加州棕櫚沙漠(Palm Desert)查帕拉爾鄉村俱樂部(Chaparral Country Club)募款活動演唱國歌，並與衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)伉儷合影，活動結束後FBI幹員驅車135哩，把威金斯送到洛杉磯國際機場。

威金斯的父親是刮鬍刀品牌吉列(Gillette)全球消費產品主管，母親是航空產業財務專家。威金斯小時候在倫敦、瑞士生活，小學就讀日內瓦雷蒙學院(Collège du Léman)，高中時期在電視影集「摩登家庭」(Modern Family)客串，2020年從貝爾蒙特大學(Belmont University)畢業後展開音樂生涯，2022年在派對上認識當時是川普媒體「真實社群」(Truth Social)顧問的巴特爾。

世報陪您半世紀

FBI

上一則

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

延伸閱讀

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦
南加爾灣少年在家搞危險實驗？引FBI大規模突襲 律師：是誤會

南加爾灣少年在家搞危險實驗？引FBI大規模突襲 律師：是誤會
CNN：吹哨者披露中國以「祕密手段」監視包括在美國的海外僑民

CNN：吹哨者披露中國以「祕密手段」監視包括在美國的海外僑民
追查傷害未成年人的暴力網路組織 FBI：逮捕人數增500%

追查傷害未成年人的暴力網路組織 FBI：逮捕人數增500%

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦
射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號

射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」