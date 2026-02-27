吹哨者披露中國如何在本土及海外監視公民 包括在美國

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
中國如何在本國及海外地區監視公民的秘密手段，包括在美國。示意圖（路透）
中國如何在本國及海外地區監視公民的秘密手段，包括在美國。示意圖（路透）

有線電視新聞網(CNN)27日報導，紐約餐廳老闆馬瑞林(Ma Ruilin，音譯)親手製作新鮮麵條，但他以前在共產黨內的大多數同僚則不理解，為何馬瑞林放棄身為官員的舒適生活，跑到遠在世界另一端的廚房裡工作。

50歲的馬瑞林對北京政策幻滅之後，冒著失去一切的風險，逃到美國。他在三小時專訪中對CNN披露中國如何在本國及海外地區監視公民的秘密手段，包括在美國。他說：「這個體制一直很邪惡，若不離開，就只能繼續做壞事。」

馬瑞林透露曾在鎮壓宗教少數民族的計畫裡參與策畫及執行，說明曾經隸屬的中共中央統戰部(UFWD)如何擴張規模與行動範圍。美國執法部門正在加強打擊北京對海外僑民展開的「跨國鎮壓」(transnational repression)恐嚇手段，馬瑞林的現身說法提供了來自體制內部的重要證據。

聯邦調查局(FBI)反情報與間諜部副主任羅札夫斯基(Roman Rozhavsky)說：「這是中國政府在美國領土讓異議人士噤聲的行動，手段極為激進，範圍廣泛。」

羅札夫斯基說，數以百計中國間諜在美國境內行動，對美國主權造成嚴重侵犯，還有更多來自中國的遠端操作。他表示，FBI投入數百名人力正在關注這個問題，已經對多名涉嫌在美從事間諜活動、與北京有關的嫌犯提出多項起訴，可是調查人員在許多領域的「卻遠不如中國資源豐富」。

馬瑞林說，中央統戰部絕對在美國有工作，「這點毫無疑問」。他說，曾經看過內部文件顯示，某些統戰部線民在美國被捕。

報導指出，統戰部觸角伸向在美國的某些學生組織以及同鄉會類型的社區團體。雖然社區團體幫忙僑民處理申請駕照等日常事務，但羅札夫斯基表示，這些組織也常做為拉攏願意參與「跨國鎮壓」民眾的招攬基地。

馬瑞林說，招攬手段包括透過金錢或其他好處，「要收買人心或讓人腐敗，方法太多了」。

羅札夫斯基指出，在美國的海外華人處境是脆弱的，「如果你很受歡迎，勇於發言或者有龐大的追蹤粉絲，就會被視為威脅」。他表示，手段包括威脅加人、派中國官員到美國騷擾個人、雇用私家偵探監視行蹤，甚至暴力對待。他說，中國正在製造一種奧威爾式(Orwellian)的極權氛圍，讓人即使在美國領土且擁有言論自言也不敢出聲，「這是由中國政府最高層級直接下令的」。

間諜 FBI 華人

