一洲焦點／川普自挖大坑？關稅碰壁 另闢蹊徑救美國

陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

記者顏伶如／即時報導
示意圖。(美聯社)
示意圖。(美聯社)

新聞周刊25日報導，84歲婦人吉拉莉‧金恩(Jerralee King)2021年第一次申請俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)，接下來幾年每月領取金額112元到348元，去年3月開始福利停發，但不知原因。金恩後來收到信件通知說，德州政府在資格審查時出錯，她其實沒資格領取福利，積欠州政府8927元。

金恩的狀況並非特例，導致民眾社安金受到衝擊。法律訊息組織Legal Clarity統計顯示，全國SNAP福利發放錯誤率約11%，多付或少付都有，但絕大多是案例都是民眾溢領，而不是少拿。

溢領糧食券福利不會導致社安金被取消，不過根據聯邦債務追討法規，民眾社安金將面臨部分扣除，用來償還SNAP債務。

金恩2025年7月收到SNAP溢領索賠通知，信上寫道德州衛生與服務委員會(Health and Human Services Commission)認定超額支付糧食券福利，溢付是因為機關錯誤(AGENCY Error)導致。信上寫道，機關沒有輸入正確的資產金額，導致金恩領取了其實沒有資格的SNAP福利。

根據聯邦法律，民眾必須償還溢領糧食券福利，即使錯誤不是民眾造成。

根據去年通過的大又美法，各州必須在2028年之前把SNAP福利計畫整體錯誤率降到6%以下，否則將面臨經費遭刪。

金恩已經收到財政部通知，每個月社安金金額將扣除15%，直到積欠SNAP福利還清為止。

金恩接受休士頓地方電視台ABC 13訪問時說，為了還錢如今被迫要找工作賺錢，「希望有人願意雇用這個歲數的老太太」。

糧食券 社安金 德州

