WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

華爾街日報23日報導，某些美國普羅大眾透過社群媒體分享擁抱「中國式生活」的親身經驗，例如不喝冰飲改喝熱水、練太極、在家裡穿拖鞋等改變帶來哪些好處，讓不少華裔 美國人看傻眼。

過去41年一直是非洲裔美國人的諾雅‧布萊恩(Noë Bryant)，今年突然變成中國人。身為全職媽媽的她受到社群網站熱門影片啟發之後，帶著丈夫跟兩個孩子到德州奧斯汀(Austin)亞洲超市，詢問ChatGPT想要打造中式廚房有必備品要採購，花了大約200元買了醬油、枸杞與其他食材。

布萊恩的早餐從一杯溫熱的草本茶開始，主食是稀飯。她在家裡穿拖鞋，接下來想嘗試針灸。

報導指出，在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。若用Z世代年輕人的術語，這些趕流行的民眾正在「中式極大化」(Chinamaxxing)，讓自己盡可能貼近中式生活。

這股風潮萌芽於一年前，當時美國祭出TikTok 禁令，使得大批美國網友湧入中國社群媒體「小紅書」(RedNote)。中國用戶跟自喻「TikTok難民」的美國用戶在「小紅書」相互教中文、英文，彼此交換食譜以及日常生活點滴。

知名直播主派克(Hasan Piker)、本名華特金斯(Darren Watkins Jr.)的美國網紅IShowSpeed、去年都訪問中國並向數百萬追蹤粉絲分享所見所聞。

住在新澤西洲的23歲華裔網紅朱雪莉(Sherry Zhu，音譯)在累計數百萬瀏覽人次的影片中，推廣喝熱水、吃煮蘋果、室內穿拖鞋的優點，教導粉絲如何「變成中國人」。她表示，原本只是好玩，但更多人接觸中華文化之後，開始想要了解更多。

住在北卡羅來納州的31歲治療師朱維爾(Crissa Jewel)受到朱雪莉影片啟發而加入「變身中國人」潮流。朱維爾曾是「TikTok難民」，現在的她不但自己喝熱水，也給名叫「可可」(Coco)的小狗喝熱水，並說熱水改善愛犬的腸胃問題。她說，親友對她突然改喝熱水則覺得「很奇怪」。

紐約唐人街長大的32歲華裔美國人林凱倫(Karen Lin，音譯)說，一開始對潮流覺得很奇怪，「若我吃墨西哥 菜，我不會說我是墨西哥人」。

28歲加州華裔美國人戴艾蒙(Armond Dai，音譯)表示，亞裔朋友圈熱議著「中式極大化」到底是什麼，「有些人只是處於人生裡的中式時刻，但我永遠都是中國人」。