我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

川普15%新關稅 恐將又挨告

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

華爾街日報23日報導，某些美國普羅大眾透過社群媒體分享擁抱「中國式生活」的親身經驗，例如不喝冰飲改喝熱水、練太極、在家裡穿拖鞋等改變帶來哪些好處，讓不少華裔美國人看傻眼。

過去41年一直是非洲裔美國人的諾雅‧布萊恩(Noë Bryant)，今年突然變成中國人。身為全職媽媽的她受到社群網站熱門影片啟發之後，帶著丈夫跟兩個孩子到德州奧斯汀(Austin)亞洲超市，詢問ChatGPT想要打造中式廚房有必備品要採購，花了大約200元買了醬油、枸杞與其他食材。

布萊恩的早餐從一杯溫熱的草本茶開始，主食是稀飯。她在家裡穿拖鞋，接下來想嘗試針灸。

報導指出，在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。若用Z世代年輕人的術語，這些趕流行的民眾正在「中式極大化」(Chinamaxxing)，讓自己盡可能貼近中式生活。

這股風潮萌芽於一年前，當時美國祭出TikTok禁令，使得大批美國網友湧入中國社群媒體「小紅書」(RedNote)。中國用戶跟自喻「TikTok難民」的美國用戶在「小紅書」相互教中文、英文，彼此交換食譜以及日常生活點滴。

知名直播主派克(Hasan Piker)、本名華特金斯(Darren Watkins Jr.)的美國網紅IShowSpeed、去年都訪問中國並向數百萬追蹤粉絲分享所見所聞。

住在新澤西洲的23歲華裔網紅朱雪莉(Sherry Zhu，音譯)在累計數百萬瀏覽人次的影片中，推廣喝熱水、吃煮蘋果、室內穿拖鞋的優點，教導粉絲如何「變成中國人」。她表示，原本只是好玩，但更多人接觸中華文化之後，開始想要了解更多。

住在北卡羅來納州的31歲治療師朱維爾(Crissa Jewel)受到朱雪莉影片啟發而加入「變身中國人」潮流。朱維爾曾是「TikTok難民」，現在的她不但自己喝熱水，也給名叫「可可」(Coco)的小狗喝熱水，並說熱水改善愛犬的腸胃問題。她說，親友對她突然改喝熱水則覺得「很奇怪」。

紐約唐人街長大的32歲華裔美國人林凱倫(Karen Lin，音譯)說，一開始對潮流覺得很奇怪，「若我吃墨西哥菜，我不會說我是墨西哥人」。

28歲加州華裔美國人戴艾蒙(Armond Dai，音譯)表示，亞裔朋友圈熱議著「中式極大化」到底是什麼，「有些人只是處於人生裡的中式時刻，但我永遠都是中國人」。

世報陪您半世紀

華裔 TikTok 墨西哥

上一則

CNN：消費者去年負擔的進口關稅無望退還

下一則

94歲婦人四度被社會安全局錯誤列為死亡而拿不到社安金

延伸閱讀

美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境

美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境
NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠

NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠
在家種上千株大麻還竊電 南加華男被捕

在家種上千株大麻還竊電 南加華男被捕
南加華男在家種植上千株大麻 下場慘了

南加華男在家種植上千株大麻 下場慘了

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重