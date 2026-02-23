我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

川普發文警告 若有國家想利用判決耍花招將面臨更高關稅

國土安全部追查入籍前曾在聯邦、州、地方選舉投票的公民

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部將擴大追查在完成歸化入籍（naturalized）之前曾經在聯邦、州、地方選舉投票的美國公民。示意圖（美聯社）
國土安全部將擴大追查在完成歸化入籍（naturalized）之前曾經在聯邦、州、地方選舉投票的美國公民。示意圖（美聯社）

根據國土安全部本月稍早發布的一份內部備忘錄，國土安全部根據川普總統去年3月發布旨在打擊選舉舞弊的行政命令，將擴大追查在完成歸化入籍(naturalized)之前曾經在聯邦、州、地方選舉投票美國公民

有線電視新聞網(CNN)日前報導，如果調查確認構成投票舞弊，將構成取消國籍(denaturalization)的理由。

查緝美國公民在入籍之前涉嫌選舉舞弊的任務，將由國土安全部轄下國土安全調查處(Homeland Security Investigations)身分與福利詐欺調查小組(Identity and Benefit Fraud Unit)掌理，具體事項包括指認、調查、阻止聯邦、州、地方選舉不法行為，確保選舉過程符合聯邦法律。

備忘錄寫道，國土安全調查處各地辦公室應該審查所有正在進行中以及已經結案的選舉舞弊案件，找出還沒有完成歸化入籍之前就曾經在任何聯邦、州、地方選舉投票的美國公民。

報導指出，非公民在選舉中投票一直是川普總統與川普盟友關注焦點，共和黨國會議員正在推動法案，要求選民在投票時必須出示身為美國公民的證件。消息人士說，白宮指示國土安全部擴大調查選舉舞弊，以投票舞弊做為剝奪公民身分的罪由。

選務官員與選舉倡議人士坦承，有時候選舉名冊上確實會出現非公民，這些狀況通常屬於無心之過。

CNN報導，已經有幾州開始根據聯邦移民數據來審查選舉名冊，不過這些調查常常發生偽陽性的調查結果。

以愛達荷州為例，數據搜尋結果在選舉名冊的100多萬人當中發現疑似760名非公民，但選務官員進一步核對之後，由州政府移交聯邦機關展開刑事調查的非公民，人數僅有十幾人。

世報陪您半世紀

投票 美國公民 國土安全部

上一則

蓋茲、貝佐斯發跡的華盛頓州挑戰藍州禁忌：開徵富豪稅

下一則

社安金多拿了怎麼辦？有機會申請保留

延伸閱讀

洛杉磯男子涉誘騙少女 脅迫拍色情自殘影片

洛杉磯男子涉誘騙少女 脅迫拍色情自殘影片
國安部：兩大快速通關計畫照常實施

國安部：兩大快速通關計畫照常實施
德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例
移民專頁／找不到舊parking ticket 不影響入籍

移民專頁／找不到舊parking ticket 不影響入籍

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策