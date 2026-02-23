蓋茲、貝佐斯發跡的華盛頓州挑戰藍州禁忌：開徵富豪稅

科技大亨蓋茲（Bill Gates）。（路透）

華盛頓州是不徵收州所得稅的九州之一，科技大亨蓋茲(Bill Gates)、貝佐斯(Jeff Bezos)在此發跡。紐約時報23日分析，由於貧富差距擴大引起民怨，公共服務大幅縮減則引發居民憂慮，華州正在挑戰藍州禁忌，準備開徵9.9%稅率的富豪稅(millionaires tax)。

州參議會上周通過富豪稅提案，接下來州眾議會要在3月12日會期結束之前完成表決。如果通過立法，調整後總收入(adjusted gross income)每年超過100萬元的部分徵稅9.9%，估計每年為州政府創造37億元稅收，從2029年開始做為教育、醫療、公共服務等經費。

若以西岸幾州的標準來看，華州富豪稅措施算不上激進。

華州富豪稅稅率9.9%，跟俄勒岡州個人年收入12萬5000元以上、夫妻合併報稅年收入25萬元以上的所得稅稅率相同。加州 所得稅最高稅率則為12.3%，適用門檻遠低於100萬元。

在東岸，麻州選民2022年投票通過，對超過100萬元的年收入開徵附加稅(surtax)，稅州用來資助學校與交通建設。

之前華盛頓州曾經考慮推出財富稅(wealth tax)，針對超過2億5000萬元的股票、債券、共同基金等「金融無形資產」(financial intangible assets)每年徵稅1%。從徵稅標準來看，適用對象約有700個華州家庭，可是去年提案在州議會並未過關。

華州富豪稅適用對象約2萬個家庭，成為財富稅立法失敗後的折衷方案，法案旨在解決選民對貧富差距擴大的挫折感，但又不至於嚇跑推動華州經濟成長的億萬富翁企業家。

富豪稅提案人、民主黨 籍州參議員派德森(Jamie Pedersen)說：「我們不需要變成開曼群島，我們不需要變成避稅天堂。」他說：「若擁有穩定、平凡、累進的稅收制度，我們會過得很好。」

華州與加州有許多共同點：過去一個世代都由民主黨執政，華州最後一次總統大選投給共和黨是1984年，加州則是1988年，拜科技產業發達之賜，兩州都是全美億萬富豪最集中的地區之一。但華州面臨特殊的財政挑戰，稅制讓低收入 民眾受到較大打擊。「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy)指出，全國只有佛州稅制比華州對低收入者負擔更重。