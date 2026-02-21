運載火箭2度故障 NASA登月再延至4月

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
矗立在發射台上的SLS重型運載火箭，原定3月6日搭載四名太空人進行繞月任務，但21日又發生故障，發射日期再度延宕。(美聯社)
矗立在發射台上的SLS重型運載火箭，原定3月6日搭載四名太空人進行繞月任務，但21日又發生故障，發射日期再度延宕。(美聯社)

為美國太空人再次登陸月球做準備的「阿提米絲2號」(Artemis II) 繞月計畫又遭挫折，由於運載火箭二度出現故障，原定3月6日的發射被迫延後，最快要到4月才能發射，整個登月計畫可能都會受到影響。

「阿提米絲2號」原定2月8日發射，但太空發射系統(Space Launch System，SLS)巨型運載火箭在最終測試倒數時發生燃料外洩問題，太空總署(NASA)遂決定延至3月6日發射。

然而21日，火箭的氦氣供應發生中斷故障，NASA宣布發射日期再一次延後，下次發射窗口應在4月初或4月底。

綜合美聯社等報導，NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)表示，氦氣供應中斷與2月時的燃料外洩無關，可能是過濾器、閥門或連接板故障造成。SLS巨型運載火箭使用固體氦氣，對於引擎及燃料箱的加壓至關重要。

艾薩克曼在X平台發文說，不管氦氣供應中斷是甚麼原因造成，火箭都要送回甘迺迪太空中心的火箭組裝棚廠大樓內重頭檢測排查，才能徹底解決問題，「這意味著無法考慮3月份的發射窗口」，下次發射機會將在4月初或4月底。

NASA一度考慮直接在發射台上檢修高達322呎的SLS巨型運載火箭，但最終決定送回組裝棚廠。

艾薩克曼表示深知大眾將對此感到失望，但強調NASA團隊會為這項偉大事業努力不懈。

據悉，SLS火箭19日加注燃料時並未像2月那次出現洩漏，所以NASA人員都有信心可如期發射，四名太空人也於20日晚間開始為期兩星期的隔離，以避免受外界病菌感染，可惜仍功虧一簣。

至於中斷的氦氣流，是在SLS火箭的中間低溫推進級，這對於將獵戶座(Orion)載人太空船送入地球軌道至關重要。

NASA自2011年起開發SLS重型運載火箭，是該機構迄今最大的火箭，也是唯一能夠將「獵戶座」太空船及太空人直接送往月球的火箭。

「阿提米絲2號」預計載運四名太空人繞月飛行，為下一步正式登月做準備；這是人類半個多世紀後重返月球，故備受全球矚目。

太空人 NASA

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

波音星際飛機任務失敗 NASA：溝通失靈

2024波音星際飛機任務失敗 NASA報告揭溝通失靈

NBA／交易大限靜悄悄火箭慘敗 黃蜂交易獲好評還收暌違28年8連勝

模擬發射發現燃料外洩 NASA載人登月任務延至3月

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」

