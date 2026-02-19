川普白宮慶祝黑人歷史月100周年 駁斥種族主義指控

我的頻道

中央社華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天在白宮舉行的黑人歷史月（Black History Month）100周年慶祝活動中，表彰政府內的非裔高官；他駁斥種族主義指控，並看好非裔會迎來「再一個世紀」的成功。

川普在活動中向約100名受邀嘉賓發表談話，首先稱讚多位知名非裔美國人。總統兩度稱讚南卡羅來納州共和黨參議員史考特（Tim Scott），並邀請多位非裔政府官員上台，包括住房與城市發展部部長特納（Scott Turner），以及曾為其競選對手、後曾擔任內閣部長的卡森（Ben Carson）。

川普談及他第一任期的刑事司法改革以及近幾個月嚴格的移民執法政策時，現場響起歡呼。他回應道：「難怪在2024年，我們贏得的非裔美國選民比歷史上任何一位共和黨總統候選人都還要多。」

但他的樂觀言論與外界對政府持續削弱多樣性、公平與包容（DEI）政策的批評形成鮮明對比。

此次活動舉辦之際，距離總統帳號發布一則具爭議的社群媒體貼文僅過去近兩周。該貼文將前總統歐巴馬與第一夫人蜜雪兒描繪成猿猴，引發了強烈的種族主義抨擊。

貼文發布後，史考特隨即稱該影片為「我在這屆白宮看過最種族歧視的東西」。

憤怒情緒蔓延，白宮最初仍為該貼文辯護，批評這是「虛假的憤怒」，但最終還是將其刪除。

川普表示他沒看過這段影片，並將責任歸咎於一名幕僚，拒絕道歉，後來又表示沒有人因此受到處分。

正值第二任期的川普過去就有過發表種族歧視言論的紀錄。他長期推廣虛假的陰謀論，聲稱歐巴馬並非在美國出生。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在今天的簡報會上表示，媒體成員「抹黑」總統為種族主義者。

非裔 川普 白宮

