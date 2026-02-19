波托馬克河污水外洩 華府市長宣布緊急狀態

我的頻道

中央社華盛頓18日綜合外電報導
華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）已針對波托馬克河（Potomac River）的污水外洩事件，宣布當地進入公共緊急狀態。圖為在馬里蘭州卡賓約翰地區，臨時管道將污水分流到C&O 運河。路透
華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）已針對波托馬克河（Potomac River）的污水外洩事件，宣布當地進入公共緊急狀態。圖為在馬里蘭州卡賓約翰地區，臨時管道將污水分流到C&O 運河。路透

根據市長辦公室，華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）已針對波托馬克河（Potomac River）的污水外洩事件，宣布當地進入公共緊急狀態。

NBC4電視台報導，這項宣布讓她得以申請總統緊急災難聲明，藉此獲取聯邦支援以應對災害。

根據市長辦公室，這項申請尋求對特區及華盛頓自來水公司（DC Water）所產生成本提供全額補助，並同時請求在其他領域的支援，包括但不限於在應變行動持續期間，加強受影響各州、特區與聯邦機構間的協調；強化水質監測與檢測；以及採取其他預防性措施。

在此之前，特區官員今天已於白宮與環境保護署官員進行會談。

此次溢流已將超過2.4億加侖的未處理污水與廢水排入波托馬克河。

華盛頓自來水公司表示，雖然修復溢流源頭管線預計約需4至6周，但現場的後續補強工程恐將持續長達9個月。

此次溢流已導致大腸桿菌含量達到危險程度，迫使第一線人員在執行水上救援時，必須採取危害物質（Hazmat）防護措施。

法新社報導，這起重大污水外洩事故引發美國總統川普民主黨明日之星、馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）之間的正面衝突。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）指控摩爾「棄之不顧且疏於維護」這條已有60年歷史的管線，並表示只要對方開口請求，聯邦政府隨時準備介入協助。

她警告，若無聯邦干預，這起外洩事件將演變成「生態與環境災難」。

川普昨天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social ）上向馬里蘭州、維吉尼亞州及華盛頓特區當局發出強硬訊息：「如果他們搞不定，就得打電話給我，禮貌地請我幫忙修復。」

前一天，他才猛烈抨擊民主黨對此事明顯管理不善，特別針對被視為未來總統潛力人選的摩爾。

摩爾在X上回應表示：「總統在對公眾說謊。」並指出「這條污水管線位於聯邦土地上。」

