我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長選戰 民調：共和黨籍前福斯新聞主持人領先

愛藝術/科技人 楚沛 守護舊金山華埠百年華人戲院

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

理財網站GOBankingRates報導，社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障，但即使較高收入勞工也要有心理準備，退休之後拿到的社安金支票不一定豐厚，要規畫社安金之外的其他退休收入來源。

根據2024年統計數據，領取社安金支票金額排在前段90%的退休勞工，每月領取大約3050元，位居中位數的退休勞工則領1937元。

非營利研究機構「就業福利研究中心」(Employee Benefit Research Institute)調查顯示，只有3%退休人士每個月支出超過7000元，某些退休族光靠自己或跟配偶一起的社安金支票就足以度日，但對其他退休民眾來說，除了社安金之外可能還要有其他收入來源。

社會安全局(Social Security Administration)統計當中，80歲到89歲之間民眾領取社安金支票金額位於前段90%為每月2849元，這個年齡層領取社安金支票中位數則為1939元。社安局另一份數據顯示，81歲老人平均每月領取社安金2004元。

某些民眾屆滿65歲或67歲完全退休年齡(full retirement age)就領社安金，某些民眾則等到70歲才領社安金。1960年之後出生民眾，完全退休年齡為67歲。

會計師亞當斯(John Adams)說，一般收入民眾應該檢視所有財務來源，決定何時申請社安金才最有利，並沒有一套適用所有人的標準答案。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)資料顯示，75歲以上美國家庭2024年的年度總開銷大約5萬5834元。

理財專家蘇西‧奧爾曼(Suze Orman)在2025年12月播客節目中說，經常接到民眾電郵來信表示，很後悔在62歲時提早申領社安金。她說，有聽眾來信寫道「我今年92歲，沒想到會活這麼久，社安金根本不夠」。

世報陪您半世紀

社安金 退休 亞當斯

上一則

加州州長選戰 民調：共和黨籍前福斯新聞主持人領先

下一則

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

延伸閱讀

退休要有心理準備 醫療開銷恐漲至社安金1/3或總收入1/4

退休要有心理準備 醫療開銷恐漲至社安金1/3或總收入1/4
屆臨退休民眾要有心理準備 自掏腰包醫療花費超過想像

屆臨退休民眾要有心理準備 自掏腰包醫療花費超過想像
提防一錯誤 以免終身少領社安金

提防一錯誤 以免終身少領社安金
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02
美國眾議員歐凱秀13日出席慕尼黑安全會議。路透

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

2026-02-16 08:46

超人氣

更多 >
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞