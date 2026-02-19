80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

理財網站GOBankingRates報導，社安金 對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障，但即使較高收入勞工也要有心理準備，退休 之後拿到的社安金支票不一定豐厚，要規畫社安金之外的其他退休收入來源。

根據2024年統計數據，領取社安金支票金額排在前段90%的退休勞工，每月領取大約3050元，位居中位數的退休勞工則領1937元。

非營利研究機構「就業福利研究中心」(Employee Benefit Research Institute)調查顯示，只有3%退休人士每個月支出超過7000元，某些退休族光靠自己或跟配偶一起的社安金支票就足以度日，但對其他退休民眾來說，除了社安金之外可能還要有其他收入來源。

社會安全局(Social Security Administration)統計當中，80歲到89歲之間民眾領取社安金支票金額位於前段90%為每月2849元，這個年齡層領取社安金支票中位數則為1939元。社安局另一份數據顯示，81歲老人平均每月領取社安金2004元。

某些民眾屆滿65歲或67歲完全退休年齡(full retirement age)就領社安金，某些民眾則等到70歲才領社安金。1960年之後出生民眾，完全退休年齡為67歲。

會計師亞當斯 (John Adams)說，一般收入民眾應該檢視所有財務來源，決定何時申請社安金才最有利，並沒有一套適用所有人的標準答案。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)資料顯示，75歲以上美國家庭2024年的年度總開銷大約5萬5834元。

理財專家蘇西‧奧爾曼(Suze Orman)在2025年12月播客節目中說，經常接到民眾電郵來信表示，很後悔在62歲時提早申領社安金。她說，有聽眾來信寫道「我今年92歲，沒想到會活這麼久，社安金根本不夠」。