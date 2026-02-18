墨西哥公民冒名申請美護照 判囚2年…共和黨議員：太輕

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
美國護照示意圖。（路透）
司法部新聞稿指出，36歲墨西哥公民羅培茲(Carlos Dominguez Lopez)2022年冒用他人出生證明與身分證件，在佛羅里達州埃斯坎比亞郡(Escambia County)郡立法院民政官辦公室申辦美國護照，遭到聯邦檢察官以申請護照時提供虛假陳述、身分竊盜重罪等罪名起訴之後認罪，被判兩年有期徒刑。移民和海關執法局(ICE)已對羅培茲發布拘捕令(detainer)，一旦服刑期滿便將啟動驅逐。

佛州北區聯邦檢察官希金(John P. Heekin)在聲明中說：「企圖透過謊言、作弊、盜竊等手段進入美國，除了得到一張通往聯邦監獄並遭迅速驅逐的單程票之外，其他什麼也得不到。」

希金表示，檢察官辦公室對於類似羅培茲的非法移民罪犯將持續積極起訴。

司法部新聞稿指出，羅培茲2022年7月在未經當事人同意之下，擅自拿著別人的出生證明與身分證件，前往斯坎比亞郡法院民政官辦公室申辦美國護照，在申請書上簽名聲稱身分證件屬於自己，構成虛假陳述。

新聞稿表示，這起案件是國務院外交安全局(Diplomatic Security Service)、ICE國土安全調查處(Homeland Security Investigations)聯手調查的結果。

這起案件是全國倡議「收復美國行動」(Operation Take Back America)的一部分，司法部動用所有資源對抗非法移民入侵，徹底排除販毒集團與跨國犯罪組織，保護美國社區免受暴力犯罪、人口販運、毒品走私的傷害。

共和黨佛州聯邦眾議員帕卓尼斯(Jimmy Patronis)則表示，羅培茲只有坐牢兩年的判決太輕。

更新美國護照 6分鐘即可搞定

墨西哥移民遭ICE逮捕毆打致頭骨碎裂 聯邦與州當局介入調查

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

麻州女大生感恩節被誤遣返至宏都拉斯 法官限川普政府3周改正

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

