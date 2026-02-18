更新美國護照 6分鐘即可搞定

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
美國護照。(美聯社)
美國護照。(美聯社)

華盛頓郵報18日報導，更新美國護照在過去要花一天工夫，包括拍照、填寫紙本文件、在政府大樓排隊等待，但國務院跟上數位時代腳步，如今變得快速方便。根據華郵記者實際測試，網路填表耗時僅六分鐘，17天後就收到新護照，不必繳交加急處理費，不必排隊，可以在家裡自行拍照。

使用國務院線上護照更新系統，必須是年滿25歲的美國公民或居民，並符合下列條件：

＊申請人必須曾經持有10年效期的護照。

＊只限申請一般護照(regular passport)，依然持有護照，並未遺失、遭竊、損壞、損毀。

＊申請人不能要求更改姓名、性別、出生日期或出生地。

＊從提交日期算起，申請人至少六周沒有出國計畫。

＊必須透過信用卡或簽帳卡(debit card)付費，要能上傳數位護照照片。

＊申請人持有的最近護照核發日期要在提交新護照申請之前的9年至15年間。

＊申請人目前持有護照必須是一年內即將過期，或者護照過期未滿5年。

如果上述條件無法完全符合，則要透過郵寄或親自前往公務機關申辦。另外，線上申請系統只能更新目前持有的護照類別，不能持有護照卻要求辦護照卡(passport card)。

申請護照規費130元，護照卡30元。以傳統方式申請護照可要求一天到三天之內送達的加急服務，郵費22.05元，線上申請尚未提供加急服務，但未來幾個月可能推出。

網上申請護照更新需要準備好目前的護照、信用卡或簽帳卡、數位版護照照片(digital passport photo)、社會安全號碼、緊急聯絡人資料。

根據華郵記者實際操作，1月21日提交線上更新護照的申請，收到電子郵件告知3月9日將收到護照，不過17天後在2月7日收到護照。

國務院網站對民眾自行拍攝護照照片的規定包括：照片必須是彩色，背景為白色，拍攝時間要在過去六個月之內，不能戴眼鏡或帽子，影像必須是高解析度，不能模糊，檔案介於54 KB到10 MB之間，儲存為JPG、JPEG或HEIF格式，禁用任何濾鏡或修圖工具改變容貌。

國務院建議請他人幫忙拍照，不要用手機鏡頭自拍。民眾也可到藥局或UPS、FedEx拍照，請商家提供數位檔案以供上傳。

護照 國務院 華郵

