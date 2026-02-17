我的頻道

慕尼黑會議激辯 喜萊莉與捷克副總理交鋒影片爆紅

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

世界新聞網王若馨／即時報導
前國務卿喜萊莉‧柯林頓出席慕尼黑會議。(美聯社)
前國務卿喜萊莉‧柯林頓出席慕尼黑會議。(美聯社)

前國務卿喜萊莉柯林頓(Hillary Clinton)本周末在慕尼黑安全會議上，與捷克副總理兼外長馬欽卡(Petr Macinka)言語交鋒的影片，在網路引發關注與熱議。

喜萊莉在這場高層論壇的小組討論中，抨擊川普「背叛西方」，並指他透過「仿效」俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)來追求「不受監督的權力」。

馬欽卡則調侃柯林頓對川普的憤怒：「首先，我覺得你真的很不喜歡他。」

柯林頓馬上接話：「當然！我不只是不喜歡他，我不喜歡他是因為他正在對美國與世界做的事情；如果你認為這會帶來任何好結果，我覺得你有必要擦亮眼睛。」

馬欽卡說，他認為川普的作法，是針對近年席捲美國政策與文化的極左思潮的一種「反應」，他說：「我認為川普在美國所做的，是對某些走得太遠、遠離一般人民、遠離現實的政策的回應…」

此時柯林頓再次出聲：「譬如什麼？給我個例子。」

馬欽卡舉例「取消文化」、「覺醒革命」、「性別革命」以及「氣候危言主義」，柯林頓再插話，「哪種性別？女性爭取權利嗎？」

主持人數次請求她停止打斷發言，讓對方把話說完。

「我認為有兩種性別，」馬欽卡繼續說，「但有些人認為不只兩種…這件事走得太遠了。」

柯林頓語氣轉硬：「這就能把出賣烏克蘭人民合理化嗎？他們正在前線喪命，為拯救他們的自由和他們的兩種性別—如果這就是你關心的東西？」

「我可以把話說完嗎？」馬欽卡說，「如果我讓你感到緊張，真的很抱歉。」

柯林頓回應：「這不會讓我緊張，而是讓我非常、非常不高興。」

在主持人多次要求喜萊莉不要打斷對方發言後，馬欽卡說：「我們當然應該幫助烏克蘭，但我也看到部分西方人士是在錯誤的利用烏克蘭。」

影片來源：YouTube@New York Post

柯林頓 川普 喜萊莉

