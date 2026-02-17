我的頻道

加拿大公民青少年前科已獲赦罪 仍遭美國拒絕入境

記者顏伶如／即時報導
多倫多皮爾森國際機場，示意圖，非文中當事人。(路透資料照)
美國與加拿大多年來分享犯罪紀錄系統，位於美加邊境的美國海關可以查看加拿大公民的犯罪紀錄，加拿大海關也能查看美國公民的前科紀錄。TheTravel旅遊資訊網站16日報導，多年來，加拿大公民雖有數十年前輕罪前科仍可入境美國，包括不曾獲得赦罪(pardon)的民眾。然而，川普政府加強邊境安全管制之後，有輕罪前科的加拿大公民就算已經獲得赦罪，仍遭美國拒絕入境。

一名加拿大公民日前在網路論壇Reddit發文指出，去年從多倫多皮爾森國際機場(Toronto Pearson International Airport)準備搭機前往美國時，加拿大邊境官員告知說，雖然過去多次赴美，但前科紀錄如今已不准入境美國。這名年近50歲的男子寫道，19歲時因為金額超過5000元的詐欺遭到定罪，「那是一段年少無知的歲月」。

報導指出，美加犯罪紀錄共享制度之下，某些有輕罪前科的加拿大公民如果申請特赦獲准，並且在赦罪獲准之前不曾嘗試入境美國，取得特赦之後就可以入境美國，不會在海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)出現前科標記。

不過，美國加強管制北部邊境，特赦的路徑已經行不通。有前科紀錄的加拿大公民就算在加拿大獲得赦罪，如今美國海關當局還是看得到犯罪紀錄，赦罪只在加拿大境內有效。

解套辦法則是要向美國提出豁免權申請，提交「I-192不可入境豁免表格」(Form I-192 Waiver of Inadmissibility)，費用則是1100美元(約1363加幣)。至於提交表格之後申請是否獲得批准，則沒有保證。

根據美國公民暨移民局(USCIS)網站，為避免遭到CBP拒絕入境，有犯罪紀錄的加拿大公民可以在出發前申請「I-192不可入境豁免表格」，一旦獲准有效期間五年，到期之後必須再次繳費，重新申請。

報導指出，加拿大也對有前科紀錄的美國公民入境時加強審查。之前一名美國公民在Reddit發文寫道，25年前的酒駕紀錄導致遭到加拿大拒絕入境，必須通過美國大使館辦理手續才獲得入境許可，包括提交法庭文件與證人證詞。

