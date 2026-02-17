中國寄來的仿冒名牌包被海關攔截 若是真貨市價上看30萬

海關查緝到的仿冒香奈兒包，寄至中國。(取自海關與邊境保護局網站)

海關與邊境 保護局(Customs and Border Protection)16日新聞稿指出，海關人員12月攔截一個寄自中國的空運包裹，內有仿冒香奈兒(Chanel)、迪奧(Christian Dior)、芬迪(Fendi)、路易威登(Louis Vuitton)、梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)等品牌的皮包、圍巾及手飾，若為真品市值大約30萬7800多元。CBP 貿易專家向精品商標公司主管查證後，確認這批產品均為假貨，已於1月29日依法沒收，並且針對位於匹茲堡的收件地址展開擴大調查。

海關官員在新聞稿指出：「消費者要對仿冒名牌的產品提高警覺，偽裝成高檔設計師精品的廉價仿製品，只會讓人白白浪費辛苦賺來的存款。」

CBP官員12月1日發現到一個從中國寄出的可疑空運包裹，攔截之後進一步檢查。包裹內有五個皮包、五條圍巾、三條手鍊、一對耳環。官員指出，如果都是真品，製造商建議零售價(MSRP)大約30萬7870元。

海關人員將包裹內商品的照片以及相關文件送交CBP卓越與專家中心(Center of Excellence and Expertise)消費品和大眾商品(Consumer Products and Mass Merchandising)貿易專家進行分析鑑定。CBP貿易專家也與品牌公司主管查證，證實包裹當中的產品都是仿冒品。

新聞稿指出，仿冒產品的交易屬於非法行為，威脅美國消費者健康與安全，竊取商標持有者收入與政府稅收，為跨國犯罪組織提供資金，仿冒消費品還可能是在雇用強迫勞工的設施製造。

2025會計年度裡，CBP查獲7800萬多件仿冒品，商品若是真品估計製造商建議零售價總額超過73億元。