CBP督導窩藏非法移民而遭起訴 面臨最高10年有期徒刑

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)。（路透）

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)52歲督導威金森(Andres Wilkinson)涉嫌窩藏同居非法移民 婦女而遭起訴，若定罪將最高面臨10年有期徒刑及25萬元罰款。

德州 南區聯邦檢察官辦公室聲明指出，威金森2001年加入CBP 工作，2021年晉升督導，職責包括監督海關與移民法律。威金森10日遭到逮捕，目前處於行政休假(administrative leave)。

根據起訴書，CBP專業責任辦公室(Office of Professional Responsibility)2025年4月接到線報指出，一名無證移民婦女跟威金森同居於拉雷多(Laredo)，威金森知道該女並無合法移民身分，也提供財務援助。

檢方指出，艾娃‧伊迪絲·加西亞-瓦列霍(Elva Edith Garcia-Vallejo)2023年8月持非移民簽證入境美國，前往德州聖安冬尼奧(San Antonio)觀光，接下來又以遊客身分多次出入境，最後一次入境是到德州伊戈帕斯(Eagle Pass)旅遊，但簽證在2025年3月到期。

訴狀指出，加西亞-瓦列霍2023年與丈夫住在一起，透過丈夫申請居留權，但申請在2025年撤回。從2024年開始，加西亞-瓦列霍便與威金森同居。

CBP專業責任辦公室在2025年裡，花了數個月時間監視加西亞-瓦列霍與她未成年孩子的行蹤。

檢方指出，威金森知道加西亞-瓦列霍是無證移民，還開車帶她通過邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)檢查哨。

CBP專業責任辦公室查詢執法機關資料庫，檔案顯示加西亞-瓦列霍是威金森哥哥的女兒。她向調查人員供稱「跟叔叔住在一起」。

不過，檢方表示，威金森與加西亞-瓦列霍有浪漫關係。