超模娜歐蜜坎貝爾與艾普斯坦關係密切 細節曝光

英國籍超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾。（美聯社檔案照）

司法部 最新公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)數百萬份檔案裡，英國籍超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾(Naomi Campbell)的名字數次出現，電郵紀錄讓兩人關係密切細節曝光，包括要求搭乘艾普斯坦私人飛機、約定跟艾普斯坦在他的紐約豪宅見面，艾普斯坦也曾代表她出席在世界各地的豪華活動。55歲的娜歐蜜坎貝爾先前對媒體聲稱，認識艾普斯坦但不熟。

根據聯邦調查人員訪談紀錄，多名性侵受害者指證，艾普斯坦在社交場合將她們介紹給娜歐蜜坎貝爾，受害者也在艾普斯坦豪宅或小島見過她。

檔案顯示，艾普斯坦2008年在佛羅里達州因為誘騙未成年人士賣淫而遭定罪之後，娜歐蜜坎貝爾依然跟艾普斯坦互動密切。

娜歐蜜坎貝爾透過律師辛格(Martin Singer)發表聲明說，對於艾普斯坦令人髮指的罪行毫無所悉，直到他2019年在紐約被捕才知道。聲明中說，娜歐蜜坎貝爾2008年至2013年間住在莫斯科，完全不知道艾普斯坦是登記在案的性犯罪者(registered sex offender)。

紐約時報報導，娜歐蜜坎貝爾出現在司法部公布的大約300份文件裡，包括一份名為「需要艾普斯坦地址」的數十人名單，文件當中有如何寄信、明信片或書籍到佛州監獄給艾普斯坦的說明。

根據聯邦調查局(FBI )證人訪談紀錄，艾普斯坦招募年輕女性時，似乎會拿他與娜歐蜜坎貝爾的交情做為誘餌，讓少女們以為有機會成為模特兒。

15歲時認識艾普斯坦的一名受害者2020年接受調查人員約談時說，艾普斯坦曾承諾要幫忙介紹到內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)工作，並說認識為「維多利亞的秘密」走秀的娜歐蜜坎貝爾，也認識品牌創辦人威斯納(Leslie Wexner)。受害者說，在艾普斯坦私人辦公室被介紹給娜歐蜜坎貝爾。

另一名受害者2019年接受FBI約談時說，18歲被介紹給艾普斯坦，在艾普斯坦紐約豪宅晚宴上見到娜歐蜜坎貝爾。其他受害者供稱，曾在艾普斯坦小島見過娜歐蜜坎貝爾。

2016年電郵紀錄顯示，娜歐蜜坎貝爾透過艾普斯坦手下詢問能否使用飛機。