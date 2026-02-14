白宮推出情人節卡片 馬杜洛、魯比歐搞笑登場

我的頻道

世界新聞網王若馨╱即時報導
這張卡片用愛心框住格陵蘭島，寫道：「是時候定義我們的曖昧關係了」。(取自白宮Instagram)
這張卡片用愛心框住格陵蘭島，寫道：「是時候定義我們的曖昧關係了」。(取自白宮Instagram)

白宮周五在社群媒體上發布了一系列搞笑風的情人節卡片，以川普第二任期內最常被做成迷因的圖像為主角。

第一張卡片寫著「你俘獲了我的心」(You captured my heart)，配圖是委內瑞拉前獨裁者馬杜洛(Nicolas Maduro)在「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)後，被銬上手銬、蒙眼押解離開委內瑞拉的畫面。

第二張卡片把馬里蘭州民主黨參議員范赫倫(Chris Van Hollen)在薩爾瓦多與馬州無證男子、涉嫌MS-13幫派成員艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)一起「喝瑪格麗塔」的知名照片，用愛心框起來，文字寫道：「我對你的愛，就像民主黨對非法移民的愛一樣強烈。」(My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens.)下面還補了一句：「我願意飛1537哩，只為跟你喝一杯！」

另一張卡片秀出川普高舉剛簽署的行政命令，上面寫著「行政命令4547…你是我的情人」(Executive Order 4547 … UR My Valentine)。

白宮也拿川普想接管格陵蘭島的野心開玩笑，卡片把格陵蘭島用愛心框住，寫道：「是時候定義我們的曖昧關係了。」(It's time we define our situationship.)

去年秋天長達43天的政府關門期間，白宮曾用墨西哥帽(sombrero)嘲諷民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)和傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，這頂帽子也出現在卡片上，標註給「我的前任」(My Ex)。

川普在「真實社群」(Truth Social)的招牌結尾語「感謝您對此事的關注」(Thank you for your attention to this matter)，被做成另一張卡片，箭頭指向「我的心」。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)在川普第二任期內身兼多職，衍生出無數迷因，這次也被做成情人節卡片，寫道：「別逼我為你的愛付出太多。」(Don't make me work for your love.)

據紐約郵報(New York Post)先前報導，白宮這些網路笑料大多出自川普本人、副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)和副通訊主任多爾(Kaelan Dorr)之手。

川普 白宮 民主黨

避免分歧深化 魯比歐在慕尼黑會議安撫歐洲盟友

避免分歧深化 魯比歐在慕尼黑會議安撫歐洲盟友
指有義務與中方溝通 魯比歐：不與中國對話是「地緣政治失策」

指有義務與中方溝通 魯比歐：不與中國對話是「地緣政治失策」
美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗

美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗
慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空

慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
白宮邊境事務主管霍曼在在明尼亞波利斯聯邦大樓召開記者會，宣布明州的掃蕩非法移民執法強化行動結束。(美聯社)

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

2026-02-12 10:34

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人