白宮推出情人節卡片 馬杜洛、魯比歐搞笑登場

這張卡片用愛心框住格陵蘭島，寫道：「是時候定義我們的曖昧關係了」。(取自白宮Instagram)

白宮 周五在社群媒體上發布了一系列搞笑風的情人節卡片，以川普 第二任期內最常被做成迷因的圖像為主角。

第一張卡片寫著「你俘獲了我的心」(You captured my heart)，配圖是委內瑞拉前獨裁者馬杜洛(Nicolas Maduro)在「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)後，被銬上手銬、蒙眼押解離開委內瑞拉的畫面。

第二張卡片把馬里蘭州民主黨 參議員范赫倫(Chris Van Hollen)在薩爾瓦多與馬州無證男子、涉嫌MS-13幫派成員艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)一起「喝瑪格麗塔」的知名照片，用愛心框起來，文字寫道：「我對你的愛，就像民主黨對非法移民的愛一樣強烈。」(My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens.)下面還補了一句：「我願意飛1537哩，只為跟你喝一杯！」

另一張卡片秀出川普高舉剛簽署的行政命令，上面寫著「行政命令4547…你是我的情人」(Executive Order 4547 … UR My Valentine)。

白宮也拿川普想接管格陵蘭島的野心開玩笑，卡片把格陵蘭島用愛心框住，寫道：「是時候定義我們的曖昧關係了。」(It's time we define our situationship.)

去年秋天長達43天的政府關門期間，白宮曾用墨西哥帽(sombrero)嘲諷民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)和傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，這頂帽子也出現在卡片上，標註給「我的前任」(My Ex)。

川普在「真實社群」(Truth Social)的招牌結尾語「感謝您對此事的關注」(Thank you for your attention to this matter)，被做成另一張卡片，箭頭指向「我的心」。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)在川普第二任期內身兼多職，衍生出無數迷因，這次也被做成情人節卡片，寫道：「別逼我為你的愛付出太多。」(Don't make me work for your love.)

據紐約郵報(New York Post)先前報導，白宮這些網路笑料大多出自川普本人、副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)和副通訊主任多爾(Kaelan Dorr)之手。