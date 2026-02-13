校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。（美聯社）

國會山莊報(The Hill)13日報導，某些學術界、教育界人士出現在最新公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案裡，讓多所大學頓時陷入形象受損的名聲危機，校方急著跟艾普斯坦撇清關係。

電郵紀錄顯示，洛杉磯加大 (UCLA)神經學兼職副教授特拉莫(Mark Tramo)主持的「音樂與大腦科學研究所」(Institute for Music and Brain Science)曾獲艾普斯坦慈善機構「感恩美國有限公司」(Gratitude America)捐款10萬元。艾普斯坦詢問特拉莫是否會觀察課堂上哪些女學生長得漂亮，特拉莫回覆揶揄艾普斯坦「太惡劣了」；特拉莫數度在電郵中表達想跟艾普斯坦「聚一聚」。

洛杉磯加大6000多名學生連署要求學校開除特拉莫，學校官方網站12日已經找不到特拉莫的資料。

內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、88歲零售業富豪威斯納(Leslie Wexner)列名艾普斯坦檔案且被國會議員點名可能涉嫌犯罪，俄亥俄州 立大學(Ohio State University)的醫療中心是以威斯納命名，醫療中心醫學教授兼婦產醫生蘭登(Mark Landon)在2000年代初期曾獲艾普斯坦捐款數千元。

蘭登透過學生發聲明說，不曾為艾普斯坦或艾普斯坦任何受害者提供醫療，從2001年到2005年之間的生物科技研究計畫，薪酬是來自紐約策略集團(New York Strategy Group)顧問職務，「我對任何犯罪活動毫無所悉，這些行為令人不齒，為艾普斯坦受害者感到難過」。

紐約巴德學院(Bard College)校長波斯坦(Leon Botstein)直到2017年都跟艾普斯坦有聯絡，兩人一同購買昂貴手錶。電郵紀錄顯示，直到2012年，波斯坦都有造訪艾普斯坦小島的計畫。

巴德學院發表聲明說，波斯坦是為了學校募款而跟艾普斯坦互動。特別是藝術計畫。

專們處理危機溝通的公關顧問米勒(Nathan Miller)說，目前多所大學面臨處境是多年累積的結果，其中帶有政治色彩，人們透過大批公布檔案窺視以往根本看不到的世界，不管是網紅或主流媒體記者都能根據第一手資料報導案情，風暴越演越烈，與檔案沾上關係的人無一倖免。

