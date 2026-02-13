我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。（美聯社）
已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。（美聯社）

國會山莊報(The Hill)13日報導，某些學術界、教育界人士出現在最新公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案裡，讓多所大學頓時陷入形象受損的名聲危機，校方急著跟艾普斯坦撇清關係。

電郵紀錄顯示，洛杉磯加大(UCLA)神經學兼職副教授特拉莫(Mark Tramo)主持的「音樂與大腦科學研究所」(Institute for Music and Brain Science)曾獲艾普斯坦慈善機構「感恩美國有限公司」(Gratitude America)捐款10萬元。艾普斯坦詢問特拉莫是否會觀察課堂上哪些女學生長得漂亮，特拉莫回覆揶揄艾普斯坦「太惡劣了」；特拉莫數度在電郵中表達想跟艾普斯坦「聚一聚」。

洛杉磯加大6000多名學生連署要求學校開除特拉莫，學校官方網站12日已經找不到特拉莫的資料。

內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、88歲零售業富豪威斯納(Leslie Wexner)列名艾普斯坦檔案且被國會議員點名可能涉嫌犯罪，俄亥俄州立大學(Ohio State University)的醫療中心是以威斯納命名，醫療中心醫學教授兼婦產醫生蘭登(Mark Landon)在2000年代初期曾獲艾普斯坦捐款數千元。

蘭登透過學生發聲明說，不曾為艾普斯坦或艾普斯坦任何受害者提供醫療，從2001年到2005年之間的生物科技研究計畫，薪酬是來自紐約策略集團(New York Strategy Group)顧問職務，「我對任何犯罪活動毫無所悉，這些行為令人不齒，為艾普斯坦受害者感到難過」。

紐約巴德學院(Bard College)校長波斯坦(Leon Botstein)直到2017年都跟艾普斯坦有聯絡，兩人一同購買昂貴手錶。電郵紀錄顯示，直到2012年，波斯坦都有造訪艾普斯坦小島的計畫。

巴德學院發表聲明說，波斯坦是為了學校募款而跟艾普斯坦互動。特別是藝術計畫。

專們處理危機溝通的公關顧問米勒(Nathan Miller)說，目前多所大學面臨處境是多年累積的結果，其中帶有政治色彩，人們透過大批公布檔案窺視以往根本看不到的世界，不管是網紅或主流媒體記者都能根據第一手資料報導案情，風暴越演越烈，與檔案沾上關係的人無一倖免。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世界日報 陪您半世紀

艾普斯坦 洛杉磯加大 俄亥俄州

上一則

名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭

下一則

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

延伸閱讀

名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭

名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭
與艾普斯坦交情深厚內情曝光 高盛集團法務長魯姆勒辭職

與艾普斯坦交情深厚內情曝光 高盛集團法務長魯姆勒辭職
淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡

淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡
因艾普斯坦案再走一人… 英國內閣秘書離職

因艾普斯坦案再走一人… 英國內閣秘書離職

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家