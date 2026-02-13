名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
71歲阿拉伯聯合大公國企業家蘇拉耶姆。（美聯社）
71歲阿拉伯聯合大公國企業家蘇拉耶姆。（美聯社）

杜拜環球港務集團(DP World)執行長、71歲阿拉伯聯合大公國企業家蘇拉耶姆(Sultan Ahmed bin Sulayem)，在已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案裡原本姓名獲得塗黑處理的身分保密，民主黨加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)10日在議場發言援引國會議員言論免責權公開點名包括蘇拉耶姆在內的六名權貴富豪可能涉嫌犯罪。杜拜環球港務集團13日宣布，蘇拉耶姆已經辭職。

杜拜政府與杜拜環球港務集團表示，杜拜證券交易所主席卡齊姆(Essa Kazim)已獲任命出任杜拜環球港務集團總裁，杜拜環球港務集團財務長納拉揚(Yuvraj Narayan)將出任集團執行長。

根據司法部檔案紀錄，蘇拉耶姆與艾普斯坦有多年交情，曾造訪艾普斯坦的小聖詹姆斯島(Little St. James Island)。

司法部本周證實，先前在電郵檔案中獲得身分保密的「蘇丹」(sultan)就是蘇拉耶姆。蘇拉耶姆2019年收到艾普斯坦電郵，信中寫道：「我喜歡那段虐待影片。」

在2017年的電郵往來中，艾普斯坦與蘇拉耶姆討論要安排艾普斯坦的一名私人女按摩師到土耳其一家飯店工作。艾普斯坦在電郵寫道：「我提議讓我的其他助理也一起去。」

先前公布檔案顯示，艾普斯坦想要在加勒比海地區買下第二座小島但遭賣方拒絕，2016年便以蘇拉耶姆的名義做為掩護購買小島。

蘇拉耶姆2019年透過發言人曾對華爾街日報表示，不知道自己的名字被冒用做為小島買賣，正考慮對於影射自己跟艾普斯坦有關的媒體興訟。

艾普斯坦 杜拜 司法部

