邊境巡邏隊與Clearview AI簽約 600億張公開照做人臉辨識

記者顏伶如／即時報導
Clearview AI創辦人唐塔(Hoan Ton-That)於 2022年2月期間，在紐約展示公司的人臉辨識軟體，並使用自己的照片進行示範。（美聯社）
Clearview AI創辦人唐塔(Hoan Ton-That)於 2022年2月期間，在紐約展示公司的人臉辨識軟體，並使用自己的照片進行示範。（美聯社）

科技新聞網站「連線」(Wired)11日報導，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)同意以22萬5000元費用與臉部辨識服務平台Clearview AI簽約一年。Clearview AI的人臉辨識工具能用網路抓取的數十億張照片做為面部搜尋工具。

今後將使用Clearview AI人臉辨識工具的單位，包括邊境巡邏隊總部的情報部門以及邊境巡邏隊轄下國家目標定位中心(National Targeting Center)的「戰術目標定位」(tactical targeting)與「策略反網絡分析」(strategic counter-network analysis)。報導指出，這意味著人臉辨識工具將成為分析師驅動的常態使用，不是單一調查而已。

根據合約，Clearview AI數據庫號稱有600億張公開網站取得的影像。

合約當中要求承包商處理生物辨識數據必須簽署保密協議，但未明確規定執法人員可以上傳哪些圖片，或者臉部搜尋對象是否包括美國公民。影像數據與搜尋結果將在系統內保存多久，目前並不清楚。

民權團體以及民主黨麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)等國會議員都曾對人臉辨識工具的採用表示反對，要求移民和海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)禁止使用人臉辨識工具。

商務部國家標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology)測試顯示，人臉辨識系統在高畫質影像表現良好，但遇到品質無法控制的影像(uncontrolled images)時，錯誤率則大幅升高，有時出錯機率超過20%。

NIST研究報告建議，使用人臉辨識工具做為調查目的時，辨識人選應該依次列出名單，如果自動比對可能因為系統誤導而出現偽陽性(false positives)的辨識結果。

