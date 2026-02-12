「零日攻擊」美國會50參眾議員觀賞 退將讚「必看作品」

「零日攻擊」2月10日於美國國會專場放映，美國眾院對中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾 (John Moolenaar)以及國會台灣連線成員、加州聯邦眾議員戈麥茲(Jimmy Gomez)等均出席全程觀影。(圖／零日文創提供)

2025年話題台劇 「零日攻擊」啟動2026美國巡迴放映，從西岸到東岸均引發熱烈關注。1日起從西雅圖 首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更壓軸在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員 與國會幕僚觀賞，將台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。

民主黨眾議員戈麥茲（Jimmy Gomez） 致詞時表示去年八月訪問台北期間，與台副總統蕭美琴會面時首次得知該影集，他即建議在美國國會大廈舉辦「零日攻擊」的放映會，以強調美國國會對台灣一貫的支持。共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）則表示，「零日攻擊」作為一個警示性的寓言，提醒人們：「若台灣及其盟友未及時採取行動自我防衛，後果將十分嚴重。」美國空軍退役中將、前印太司令部副司令Clint Hinote在觀影後，也透過社群發文讚「必看作品」。

影片來源：YouTube零日攻擊 Zero Day Attack

此外，「零日攻擊」也於美國德州農工大學布希政府與公共服務學院舉辦校園專場放映，約40 位研究生、大學師生參與，該劇於西雅圖夢花影展進行美國首場放映，影廳座無虛席，觀眾在映後座談中，從劇情一路談到當前台海局勢與威權擴張，許多人直呼「想一次看完十集」。，監製林錦昌、製作人鄭心媚、演員謝怡芬（Janet Hsieh）均親自出席映後，與觀眾熱烈QA交流，其中西方觀眾比例不少，顯示台劇在當地能見度與關注度持續攀升。

「零日攻擊」前進美國國會，2月10日專場放映首集，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞。(圖／零日文創提供)