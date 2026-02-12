我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成美勞動市場引擎

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

「零日攻擊」美國會50參眾議員觀賞 退將讚「必看作品」

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「零日攻擊」2月10日於美國國會專場放映，美國眾院對中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾 (John Moolenaar)以及國會台灣連線成員、加州聯邦眾議員戈麥茲(Jimmy Gomez)等均出席全程觀影。(圖／零日文創提供)
「零日攻擊」2月10日於美國國會專場放映，美國眾院對中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾 (John Moolenaar)以及國會台灣連線成員、加州聯邦眾議員戈麥茲(Jimmy Gomez)等均出席全程觀影。(圖／零日文創提供)

2025年話題台劇「零日攻擊」啟動2026美國巡迴放映，從西岸到東岸均引發熱烈關注。1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更壓軸在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，將台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。

民主黨眾議員戈麥茲（Jimmy Gomez） 致詞時表示去年八月訪問台北期間，與台副總統蕭美琴會面時首次得知該影集，他即建議在美國國會大廈舉辦「零日攻擊」的放映會，以強調美國國會對台灣一貫的支持。共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）則表示，「零日攻擊」作為一個警示性的寓言，提醒人們：「若台灣及其盟友未及時採取行動自我防衛，後果將十分嚴重。」美國空軍退役中將、前印太司令部副司令Clint Hinote在觀影後，也透過社群發文讚「必看作品」。

影片來源：YouTube零日攻擊 Zero Day Attack

此外，「零日攻擊」也於美國德州農工大學布希政府與公共服務學院舉辦校園專場放映，約40 位研究生、大學師生參與，該劇於西雅圖夢花影展進行美國首場放映，影廳座無虛席，觀眾在映後座談中，從劇情一路談到當前台海局勢與威權擴張，許多人直呼「想一次看完十集」。，監製林錦昌、製作人鄭心媚、演員謝怡芬（Janet Hsieh）均親自出席映後，與觀眾熱烈QA交流，其中西方觀眾比例不少，顯示台劇在當地能見度與關注度持續攀升。

「零日攻擊」前進美國國會，2月10日專場放映首集，吸引約50位參眾議員與國會幕僚...
「零日攻擊」前進美國國會，2月10日專場放映首集，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞。(圖／零日文創提供)

製作團隊表示，此次美國巡迴放映除了持續增加實體場次，也同步洽談北美串流平台上架，希望透過戲劇，讓更多國際觀眾理解台灣所面臨的安全挑戰，共同努力維護民主價值，讓戰爭只留在戲劇中。

「零日攻擊」2月1日西雅圖放映第一集與第十集，影廳座無虛席，展現高度興趣。(圖／...
「零日攻擊」2月1日西雅圖放映第一集與第十集，影廳座無虛席，展現高度興趣。(圖／零日文創提供)
「零日攻擊」主創團隊出席華府智庫SCSP放映座談，多位美國退將與國安情報官員均出...
「零日攻擊」主創團隊出席華府智庫SCSP放映座談，多位美國退將與國安情報官員均出席觀影。(圖／零日文創提供)

眾議員 台劇 西雅圖

上一則

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成美勞動市場引擎

延伸閱讀

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成推動美勞動市場引擎

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成推動美勞動市場引擎
美傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link 網通廠轉單沒了？

美傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link 網通廠轉單沒了？
川普4月初訪中、貝森特先見何立峰？中方回應了

川普4月初訪中、貝森特先見何立峰？中方回應了
賴清德：晶片最先進製程在台灣 台灣就有不可或缺地位

賴清德：晶片最先進製程在台灣 台灣就有不可或缺地位

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順