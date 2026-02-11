就艾普斯坦案質詢司法部長 劉雲平指邦迪說謊要求她辭職

我的頻道

編譯中心／即時報導

加州聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）11日在眾院聽證會中，指控司法部長邦迪（Pam Bondi）在宣誓作證時說謊，並要求她辭職。

這位加州議員指出，根據邦迪在2025年7月一份備忘錄中的指示，司法部「未發現證據」足以對「未被起訴的第三方」展開調查。

他接著提到近日公布的前安德魯王子（Prince Andrew）照片，畫面顯示這位聲名狼藉的英國皇室成員四肢著地，俯視著艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的一名受害者。

劉雲平說：「就像前安德魯王子一樣，川普也曾與艾普斯坦出席各種派對。我想知道，在那場派對或任何與艾普斯坦有關的派對上，是否有未成年少女在場？」

邦迪一時語塞，只是不停搖頭。

最終，她開口說道：「這太荒謬了。他們試圖轉移大家對川普所做許多偉大事情的注意力。」

邦迪提高音量堅稱：「沒有任何證據顯示川普犯下罪行，大家都知道這一點。」她還表示，川普領導的是迄今為止最「透明」的政府。

劉雲平接著說，「我要再出示另一份來自一名致電聯邦調查局（FBI）國家威脅行動中心的證人文件，因為我認為你剛才在宣誓作證時說了謊，」劉雲平說。

「你竟敢指控我犯罪，」邦迪反駁道。

「全都錄在錄影帶上。你說沒有犯罪證據，而我現在向你展示一份打電話給FBI的證人陳述，」劉雲平表示，並引用一名豪華禮車司機的證詞。該司機據稱在1995年聽到川普用手機對一名叫做「傑佛瑞」的人提到「虐待某個女孩」。

同一名司機還告訴FBI，他認識一名聲稱遭艾普斯坦虐待的女子，但她「後來被爆頭身亡」，而負責調查的警方表示該事件不可能是自殺。

劉雲平說：「司法部沒有人約談這名證人。你們必須立即約談這名證人。」

他憤怒地補充說：「你沒有讓任何一名涉案男子承擔責任。你應該感到羞愧；如果你還有一點廉恥之心，就應該在這場聽證會結束後立即辭職。  」

對此，邦迪轉向擺在她面前那本厚重的白色活頁夾，拿起其中一頁文件，並指控劉雲平之所以聚焦於艾普斯坦檔案，是為了轉移外界對他選區犯罪問題的注意。

劉雲平 艾普斯坦 川普

