范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕後刪除 幕僚：誤發

美國副總統范斯與妻子烏莎10日前往亞美尼亞首都葉里凡「燕堡亞美尼亞種族滅絕紀念碑」（Tsitsernakaberd Armenian Genocide Memorial），並在永恆之火前致敬。路透

美國副總統范斯 今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其 立場相左的訊息，據幕僚表示是遭人誤發。

路透報導，范斯（JD Vance）在亞美尼亞進行2天出訪行程，今天與妻子烏莎（Usha Vance）一起前往首都葉里凡（Yerevan）「燕堡亞美尼亞種族滅絕紀念碑」（Tsitsernakaberd Armenian Genocide Memorial）。這個紀念碑用以緬懷在現代土耳其前身、鄂圖曼帝國晚期喪生的150萬名亞美尼亞人。

范斯在官方X帳號上的貼文，描述此次參訪目的是「紀念1915年亞美尼亞種族滅絕的受害者」。貼文發布後接著遭刪除。1名婉拒具名的范斯幕僚表示，這則貼文是由未隨行代表團的人員錯發的。

范斯發言人表示，該帳號由工作人員管理，主要用來分享副總統活動照片與影片。發言人說，副總統的觀點以本人對外發言為準，而副總統發言時，並未使用「種族滅絕」一詞。

● 土方質疑死亡人數 白宮：政策未變

土耳其接受第一次世界大戰期間，許多在鄂圖曼帝國內的亞美尼亞人與鄂圖曼帝國軍隊發生衝突並喪生的說法；但土方對死亡人數提出質疑，並否認這些殺戮是系統性策劃的，也否認這構成種族滅絕。

儘管美國國會與前總統總統拜登（Joe Biden）都認定上述這起發生於1915年的事件為種族滅絕，但川普 去年並未在自己的聲明中使用這個詞。

土耳其是美國北大西洋公約組織（NATO）盟邦之一，總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）與川普的關係密切，包括支持美國在加薩（Gaza）的外交倡議。

土耳其外交部與亞美尼亞駐美國大使館均未回應路透置評要求。

白宮表示，「目前政策並未改變」，仍維持川普2025年聲明的立場。

● 范斯發文又刪文 亞美尼亞僑民不滿

范斯隨後向媒體表示，他前往紀念碑是出於尊重，一是對受害者，二是對亞美尼亞政府和總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）。范斯強調，亞美尼亞是美國在這個區域「非常重要的夥伴」。

然而，范斯帳號刪文後，引來美國部分民主黨議員以及亞美尼亞裔僑民的批評。美國亞美尼亞全國委員會（Armenian National Committee of America）政策主任加里特斯基（Alex Galitsky）在社群平台X上砲轟「范斯刪文是懦夫行為」，並指這是「對死者記憶的侮辱」。

出訪亞美尼亞期間，范斯與帕辛揚簽署協議，可望替美國在亞美尼亞建造核電廠鋪路；接下來的亞塞拜然行程，他預計將簽署1項涵蓋經濟與維安合作的戰略夥伴協議。

美方欲擴展在雙亞這個俄羅斯一度握有主導地位地區的影響力。