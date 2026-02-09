第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

主持人葛瑟瑞和她的兄姊拍視頻尋母。（路透）

國家廣播公司(NBC)「今日」節目主持人葛瑟瑞(Savannah Guthrie)84歲母親南茜(Nancy Guthrie)在亞利桑納州 住家失蹤，據稱被綁架，9日是贖金信設定的第二個贖金期限，就在期限前幾小時，葛瑟瑞再次發布影片懇求交出母親。

葛瑟瑞在影片中說，她的家人處在絕望時刻，相信84歲老母還活著，能夠聽到大家的祈禱。她未在影片中提到期限。

葛瑟瑞在Instagram發布影片說，母親被帶走了，不知道她去哪裡，「我們需要您的幫助。」她呼籲全美民眾，「即使您離母親失蹤地土桑市(Tucson)很遠，看到任何線索，聽到任何消息，都請留意。」

這起神秘失蹤事件和搜尋行動牽動全美民眾的心，舉凡上周與葛瑟瑞通話的川普總統(Donald Trump)、乃至於在社群媒體發送各種線索、推測和傳聞的「網絡偵探」，各方都高度關注。

多家新聞媒體上周收到據稱是勒贖信的信件，至少有一封提出贖金要求，並設定付款期限。第一期限5日到期，第二期限是9日晚上。

執法官員拒絕證實信件的真實性。

當局越來越擔心南茜的健康狀況，因為她需要每天服藥。據broadcastify.com網站發布的警長調度員錄音顯示，她裝有心臟起搏器，並患高血壓和心臟疾病。

葛瑟瑞和她的母親南茜一起上節目。（美聯社）

葛瑟瑞9日說，「我們相信，她一定能感受到這些祈禱…即使在最黑暗的時刻，上帝也在幫助她。」

葛瑟瑞7日表示，家人已準備好支付贖回母親的費用，「這是我們獲得安寧的唯一途徑。我們願意付出代價。」

警方認為南茜在土桑郊外的家中被強行帶走。她最後一次被看到是在1月31日，第二天未參加教堂禮拜而被報失蹤；皮馬郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)說，檢測顯示，葛瑟瑞家前廊發現的血跡與南茜DNA相符，家門鈴攝像頭連結8日凌晨被切斷。

皮馬郡警局8日表示，警探等相關人員周末期間針對葛瑟瑞家附近街區和其他地點進行後續調查，目前尚未確定與此案相關的任何嫌疑人、相關人員或者車輛。

調查人員7日進入南茜另一女兒安妮·葛瑟瑞(Annie Guthrie)的家，距離南茜家約4哩。8日有人看到一調查人員用桿子搜查南茜家後面一個地下化糞池。