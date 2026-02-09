我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙布希維克 膺紐約市十大買家友善社區榜首

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

編譯周芳苑／即時報導
主持人葛瑟瑞和她的兄姊拍視頻尋母。（路透）
主持人葛瑟瑞和她的兄姊拍視頻尋母。（路透）

國家廣播公司(NBC)「今日」節目主持人葛瑟瑞(Savannah Guthrie)84歲母親南茜(Nancy Guthrie)在亞利桑納州住家失蹤，據稱被綁架，9日是贖金信設定的第二個贖金期限，就在期限前幾小時，葛瑟瑞再次發布影片懇求交出母親。

葛瑟瑞在影片中說，她的家人處在絕望時刻，相信84歲老母還活著，能夠聽到大家的祈禱。她未在影片中提到期限。

葛瑟瑞在Instagram發布影片說，母親被帶走了，不知道她去哪裡，「我們需要您的幫助。」她呼籲全美民眾，「即使您離母親失蹤地土桑市(Tucson)很遠，看到任何線索，聽到任何消息，都請留意。」

這起神秘失蹤事件和搜尋行動牽動全美民眾的心，舉凡上周與葛瑟瑞通話的川普總統(Donald Trump)、乃至於在社群媒體發送各種線索、推測和傳聞的「網絡偵探」，各方都高度關注。

多家新聞媒體上周收到據稱是勒贖信的信件，至少有一封提出贖金要求，並設定付款期限。第一期限5日到期，第二期限是9日晚上。

執法官員拒絕證實信件的真實性。

當局越來越擔心南茜的健康狀況，因為她需要每天服藥。據broadcastify.com網站發布的警長調度員錄音顯示，她裝有心臟起搏器，並患高血壓和心臟疾病。

葛瑟瑞和她的母親南茜一起上節目。（美聯社）
葛瑟瑞和她的母親南茜一起上節目。（美聯社）

葛瑟瑞9日說，「我們相信，她一定能感受到這些祈禱…即使在最黑暗的時刻，上帝也在幫助她。」

葛瑟瑞7日表示，家人已準備好支付贖回母親的費用，「這是我們獲得安寧的唯一途徑。我們願意付出代價。」

警方認為南茜在土桑郊外的家中被強行帶走。她最後一次被看到是在1月31日，第二天未參加教堂禮拜而被報失蹤；皮馬郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)說，檢測顯示，葛瑟瑞家前廊發現的血跡與南茜DNA相符，家門鈴攝像頭連結8日凌晨被切斷。

皮馬郡警局8日表示，警探等相關人員周末期間針對葛瑟瑞家附近街區和其他地點進行後續調查，目前尚未確定與此案相關的任何嫌疑人、相關人員或者車輛。

調查人員7日進入南茜另一女兒安妮·葛瑟瑞(Annie Guthrie)的家，距離南茜家約4哩。8日有人看到一調查人員用桿子搜查南茜家後面一個地下化糞池。

亞利桑納州

上一則

二戰老兵登新澤西號歡慶百歲大壽 秀年輕帥照

延伸閱讀

明州警方出手 聯邦大樓外反ICE示威 至少50人被捕

明州警方出手 聯邦大樓外反ICE示威 至少50人被捕
前屋崙警長米切爾 將任佛利蒙警長

前屋崙警長米切爾 將任佛利蒙警長
老母失蹤逾5天 NBC女主播喊話綁匪：願對話 要看到「母親仍活著」

老母失蹤逾5天 NBC女主播喊話綁匪：願對話 要看到「母親仍活著」
84歲母失蹤逾5天 NBC女主播喊話綁匪：願對話 要看到「仍活著」

84歲母失蹤逾5天 NBC女主播喊話綁匪：願對話 要看到「仍活著」

熱門新聞

工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠