我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

財長為高市喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

明州警方出手 聯邦大樓外反ICE示威 至少50人被捕

香港中通社8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
明尼亞波利斯聯邦大樓外，示威者與警方對抗。(美聯社)
明尼亞波利斯聯邦大樓外，示威者與警方對抗。(美聯社)

明尼蘇達州明尼亞波利斯郊外聯邦大樓（B.H. Whipple Federal Building）附近，7日爆發抗議活動，隨後局勢升級，當局宣布該集會為非法集會。據亨內平郡警長辦公室表示，至少50人被捕。

紐約時報報導，這棟聯邦大樓已成為移民執法人員（ICE）的集結地點，以及反對聯邦移民執法行動的示威中心。抗議者主要針對近期非法移民掃蕩行動表達不滿。

亨內平郡警長辦公室指出，雖然集會整體平和，但部分示威者向執法人員投擲冰塊，擊中一名警員頭部，並砸碎一輛警車擋風玻璃。警長辦公室發出聲明：「這並非我們的車輛首次遭到損壞。我們已發出驅散令，所有人員必須立即離開該區域。拒不服從者將受到執法部門處罰。」

明尼蘇達州巡邏隊（Minnesota State Patrol）表示，被捕者中25人因未遵守驅散命令而遭州警拘留。巡邏隊聲明強調：「明尼蘇達州巡邏隊尊重民眾合法和平示威的權利。我們的職責是在保障民眾權利的同時，履行保護人民、財產和關鍵基礎設施的責任。」當局確認，逮捕過程中未使用任何武器，一名警員受輕傷。

社交媒體流傳的影片顯示，一群身穿螢光夾克的警察與抗議者發生衝突，並將多名示威者按倒在地。

▼收聽一洲焦點Podcast：

非法移民 明尼蘇達州 紐約時報

上一則

風光亮相48小時後…Hims & Hers停售仿製減重藥

延伸閱讀

ICE違規拘留 聯邦法官裁定 曼哈頓華埠被捕攤販獲釋

ICE違規拘留 聯邦法官裁定 曼哈頓華埠被捕攤販獲釋
吳弭簽行政令 限制ICE在波士頓市府物業執法

吳弭簽行政令 限制ICE在波士頓市府物業執法
史潘伯格下令停止維州州警協助ICE 川普恐報復

史潘伯格下令停止維州州警協助ICE 川普恐報復
明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

熱門新聞

工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物