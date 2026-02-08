明州警方出手 聯邦大樓外反ICE示威 至少50人被捕

明尼亞波利斯聯邦大樓外，示威者與警方對抗。(美聯社)

明尼蘇達州 明尼亞波利斯郊外聯邦大樓（B.H. Whipple Federal Building）附近，7日爆發抗議活動，隨後局勢升級，當局宣布該集會為非法集會。據亨內平郡警長辦公室表示，至少50人被捕。

紐約時報 報導，這棟聯邦大樓已成為移民執法人員（ICE）的集結地點，以及反對聯邦移民執法行動的示威中心。抗議者主要針對近期非法移民 掃蕩行動表達不滿。

亨內平郡警長辦公室指出，雖然集會整體平和，但部分示威者向執法人員投擲冰塊，擊中一名警員頭部，並砸碎一輛警車擋風玻璃。警長辦公室發出聲明：「這並非我們的車輛首次遭到損壞。我們已發出驅散令，所有人員必須立即離開該區域。拒不服從者將受到執法部門處罰。」

明尼蘇達州巡邏隊（Minnesota State Patrol）表示，被捕者中25人因未遵守驅散命令而遭州警拘留。巡邏隊聲明強調：「明尼蘇達州巡邏隊尊重民眾合法和平示威的權利。我們的職責是在保障民眾權利的同時，履行保護人民、財產和關鍵基礎設施的責任。」當局確認，逮捕過程中未使用任何武器，一名警員受輕傷。

社交媒體流傳的影片顯示，一群身穿螢光夾克的警察與抗議者發生衝突，並將多名示威者按倒在地。

