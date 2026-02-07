中國蓄電池廠商相繼在美建廠 減輕關稅負擔

我的頻道

中央社台北7日電
中國的蓄電池企業紛紛在美國設廠。圖為中國大型蓄電池企業廈門海辰儲能。(美聯社)
中國的蓄電池企業紛紛在美國設廠。圖為中國大型蓄電池企業廈門海辰儲能。(美聯社)

日媒報導，中國的蓄電池企業紛紛在美國設廠，過去多是從中國出口產品，今後將改為本地化生產，目的是為抑制關稅導致的成本上升，同時把握資料中心領域激增的蓄電池需求。

日經中文網近日發自廣州的報導稱，在中國市場競爭激烈的背景下，企業瞄準增長空間較大的美國市場，但受美國政策左右的風險升高。

報導引述中國大型蓄電池企業廈門海辰儲能科技高層表示，「我們將履行對美國客戶的『承諾』，在當地生產符合美國標準的產品」。廈門海辰儲能科技去年8月開始從美國德州的工廠供應蓄電系統。這是這家公司在美國的第一家工廠。

同行業的遠景科技集團去年6月也宣布，在美國田納西州的新生產線開始投產。

報導表示，中國企業一直在開拓美國的蓄電池市場。很多廠商銷售的是從中國出口的蓄電池，而非在當地生產的蓄電池。

不過，隨著中美貿易戰激化，形勢發生了變化。美國拜登政府2024年宣布，將自2026年1月對中國生產的蓄電池加徵最多25%的關稅。為了應對日益嚴峻的貿易摩擦等情況，海辰能源因此赴美投資生產。

報導說，在美國，由於人工智慧（AI）熱潮，大型科技企業紛紛對資料中心進行鉅額設備投資，蓄電池需求持續擴大。

報導進一步提到，美國總統川普近期在車企工廠聚集的底特律所舉行的活動上表示「讓中國參與進來吧」。中國車企對於在美國建廠態度積極，中國大型蓄電池企業新建工廠的動向可能也符合川普政府的意向。

