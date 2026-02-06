我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「蛋白質優先」？膳食纖維正成飲食新熱點

比特幣崩落7萬、摔向6萬美元 一舉粉碎8大迷思

車被酒駕肇事者撞毀 卻因路標毀損遲遲拿不到保險理賠金

記者顏伶如／即時報導
遲遲拿不到理賠竟然跟路牌有關。示意圖（歐新社）
遲遲拿不到理賠竟然跟路牌有關。示意圖（歐新社）

佛羅里達州男子薛諾弗(Bryan Schoonover)2025年10月底被酒後開車的29歲駕駛人撞上，導致卡車全毀，鼻樑斷裂，頸部、手臂受傷。交通違規前科累累的肇事駕駛人拉葛納(Tyler Lagana)面臨酒駕、毆襲、暴力抗拒逮捕等多項重罪起訴。拉葛納的汽車保險公司向薛諾弗承諾願意理賠，結果迄今沒拿到賠償金，耽擱原因是車禍地點的一面路牌損壞有關。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)6日報導，薛諾弗11月初接到拉葛納汽車保險公司通知說感恩節可望拿到理賠，但幾個月過去之後依然沒拿到錢。薛諾弗表示，遲遲拿不到理賠竟然跟路牌有關。

車禍發生於佛州帕斯科郡(Pasco County)一條郡立道路單行道，除了薛諾弗卡車全毀，路邊一面交通路牌也被撞壞。

薛諾弗說，保險公司必須因為路牌損壞賠款給郡政府，但郡政府一直沒有寄發修理路牌的帳單，連帶使得他的理賠金遲發，因為拉葛納只投保了佛州州法規定的最低理賠額度，也就是1萬元財物損失的保障。

報導指出，汽車保險最低理賠額度各州不同，某些州要求包括人身傷害及財物損失的最低額度要在2萬5000元至5萬元之間。如果理賠額度太低，將導致受害者賠償不足，特別是在汽車價格上漲、修車費用增加的環境底下。

以薛諾弗為例，被撞毀而報廢的是全新購買、車貸已經付清的新款卡車，車禍之後他再買的代步工具是1萬1000元的二手卡車，拉葛納汽車保險公司的理賠金額將無法彌補所有車輛價值損失。薛諾弗的保險公司承擔了部分醫療費用。

報導指出，如果薛諾弗投保了簡稱UM/UIM的「無保險/保險不足駕駛人保險」(uninsured or underinsured motorist coverage)，就能向自己的保險公司針對超過1萬元的損害申請賠償。

保險 佛州 酒駕

上一則

艾普斯坦生前與伍迪艾倫交好 曾助安排參觀白宮

下一則

美伊2/6會談將登場 美國再籲公民立刻離開伊朗

延伸閱讀

不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍

不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍
冬令進補藏陷阱 醫警告：小心酒駕風險

冬令進補藏陷阱 醫警告：小心酒駕風險
女星變法制咖? 金晨涉肇逃、助理頂包 保險公司報案

女星變法制咖? 金晨涉肇逃、助理頂包 保險公司報案
一線女星變法制咖？金晨涉交通肇事逃逸 保險公司報案

一線女星變法制咖？金晨涉交通肇事逃逸 保險公司報案

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕