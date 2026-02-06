華郵社論：通膨與負擔能力陰影底下 美國勞工變得更有錢

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
美國勞工過去十年來展現高度韌性，還變得越來越有錢。示意圖（美聯社）
華盛頓郵報編輯委員會(Editorial Board)社論6日指出，最新研究顯示，雖然籠罩於通貨膨脹與「負擔能力」(affordability)陰影底下，美國勞工過去十年來展現高度韌性，還變得越來越有錢。

智庫機構卡托研究所(Cato Institute)人類進步計畫小組(Human Progress)「美國富足指數」(American Abundance Index)分析顯示，美國勞工的韌性在2020年代很少受到矚目：美國勞工面臨進口關稅、官僚體制限制等層層障礙，還是找到致富之道，一般勞工的消費能力普遍提升。

「美國富足指數」的理念架構是，勞工與一年前或一個月前相比，要工作幾個小時才能負擔得起「一個購物籃裡的商品」(basket of goods)。從「時間價格」(time price)角度來看，可以了解購買一籃子日常用品要上班多少小時，「富足程度」(abundance)則評估更作一小時能從一籃子商品裡買到多少東西。

「美國富足指數」顯示，自從這項研究創立以來，服務於私人產業的美國勞工，「富足程度」出現13.8%的淨成長。

2024年12月到2025年12月之間，私人產業一般勞工雖然面臨物價上漲2.7%，但時薪卻成長3.8%，意味著勞工收入成長超過通膨，因此減少上班一小時仍可買到一籃子的相同物品。

在白領勞工與藍領勞工之間，傳統類型的藍領勞工狀況更佳，從2006年以來，薪資超過通膨的淨成長，創下18.4%的歷史紀錄。不過，新冠疫情期間，年通膨率在2022年超過9%，遠超過加薪幅度。

社論指出，通膨現在大致獲得控制，但工資與通膨之間的差距還是需要時間彌合。美國民眾持續把「負擔能力」視為優先事項，認為政府對解決高物價問題做得不夠，這些挫折感是可以讓人理解的，但從最新研究數據看來，21世紀的美國勞工絕對可以為一路走來的成就感到滿足，並對未來前途保持樂觀。

