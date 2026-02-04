地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

霍曼4日宣布，從明州撤出700名移民執法人員。(美聯社)

奉川普總統命令在明尼亞波利斯坐鎮指揮移民 執法的白宮「邊境 沙皇」霍曼(Tom Homan)4日宣布，自即日起從明尼蘇達州撤出約700名聯邦移民執法人員。霍曼稱，當地執法機關與聯邦移民及海關執法局(ICE )之間開始「史無前例」的合作，人力部署因此可以減少。

霍曼表示，目前仍約有2000名聯邦人員留在該州執行任務。他指出，郡執法官員已與ICE保持溝通，並在被拘留者出獄前允許移民執法接手，使得以更安全的方式執行責任成為可能。這意味著只需派遣一兩名探員在可控環境下接收被拘留者，而不必組隊進行社區逮捕。

霍曼表示：「這是聰明的執法，而不是較少的執法。這種協調也讓雙子城(Twin Cities)的情況更安全。」他說，現階段撤離的700人不包括負責安保及應對敵對事件的工作人員。霍曼指出，是否進一步全面撤軍將依賴地方與州執法機關的合作程度，以及暴力、激烈言論和對ICE及邊境巡邏隊的攻擊是否減少。

今日美國 (USA Today)報導，這項宣布發布之際，明尼亞波利斯(Minneapolis)與周邊地區過去數周因ICE及聯邦執法行動引發的街頭抗議持續不斷。一些示威者針對執法人員的策略提出批評與反對，尤其是在兩名美國公民：古德(Renee Good)與普雷蒂(Alex Pretti)陸續於聯邦探員執法期間遭槍殺後，局勢更趨緊張。

霍曼先前於1月29日首次表示有意從明尼蘇達州「縮減部署」，但當時並未公布具體人數；同時川普政府曾公開表示不會撤回該州部署。霍曼指出，縮編計劃取決於地方執法的合作，並表示撤離不是放棄執法，而是在確保安全與效率下調整部署。

隨著聯邦人員減少，霍曼表示移民執法仍將繼續，目標仍為針對涉嫌非法居留者執法。他指出，ICE與海關與邊境保護局(CBP)已在該地統一指揮，以提升執法行動效果。地方與州政府官員則在合作細節與策略上持續討論，但至今尚未就全面協調達成具體協議。