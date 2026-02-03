我的頻道

NBC女主播8旬母親疑似在住家遭綁架

紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

記者顏伶如／即時報導
國家廣播公司（NBC）女主播莎凡娜‧葛瑟瑞（Savannah Guthrie）的84歲母親南茜（Nancy Guthrie）在亞利桑納州失蹤。（美聯社）
國家廣播公司（NBC）女主播莎凡娜‧葛瑟瑞（Savannah Guthrie）的84歲母親南茜（Nancy Guthrie）在亞利桑納州失蹤。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南茜(Nancy Guthrie)在亞利桑納州失蹤，洛杉磯時報3日報導，當地警方消息人士指出，南茜疑似深夜在住家遭人綁架或挾持，房子有強行進訴的跡象，家裡留有血跡，但無法確定血跡來自何人。

南茜最後一次被人看到是1月31日晚間9時30分左右，地點在她位於土桑市(Tucson)卡特琳娜山麓(Catalina Foothills)住家附近。亞利桑納州公共安全廳(Arizona Department of Public Safety)指出，由於南茜周日早晨沒有到教堂作禮拜，親屬2月1日下午查往住處查看，發現她的皮夾、手機、汽車都在，但行蹤不明。

警方並未對媒體說明南茜可能遭到綁架的原因為何。但亞州皮瑪郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)2日在記者會上對綁匪喊話說：「打電話跟我們聯絡，放了她吧。」

警方2日晚間成立報案專線，並且懸賞2500元給提供照片、影片或任何線索協助破案的民眾。

納諾斯說，尋人任務如同跟時間賽跑，因為南茜患有疾病，每天必須服藥，否則身體健康將面臨立即危險。

納諾斯表示，警方並未掌握任何與葛瑞斯有關、結果導致南茜失蹤的具體威脅。納諾斯對媒體證實，這起事件已由失蹤案件升即為刑事案件。

