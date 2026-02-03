不想付贍養費 國稅局前法務員聯手小三殺妻 還槍殺1無辜男

曾在國稅局 (IRS)任職的維吉尼亞州 男子班菲爾德(Brendan Banfield)2日被判謀殺妻子和另一名男子的罪名成立，這宗涉及四人的雙屍命案當年震驚美國與巴西 社會。

美聯社報導，國稅局前法務職員班菲爾德與寄宿他家的巴西籍互惠生(au pair)茱利安納‧裴瑞斯‧馬加良尼斯(Juliana Peres Magalhães)產生情愫，兩人合謀於2023年2月24日持刀殺害班菲爾德的妻子克莉絲汀・班菲爾德(Christine Banfield)，並槍殺誘拐至家中的男子萊恩(Joseph Ryan)。

華盛頓郵報報導，班菲爾德當年與協助照顧孩子的21歲互惠生馬加良尼斯外遇，但他不想支付妻子贍養費，遂萌生殺人念頭。

班菲爾德與馬加良尼斯在交友平台假冒克莉絲汀，謊稱尋找「暴力性幻想」的對象，成功誘拐38歲的萊恩，並約定2023年2月24日清晨在住處見面。

萊恩後來按照班菲爾德的指示，持刀進入住宅，而持槍埋伏在一旁的班菲爾德與馬加良尼斯先後朝萊恩開槍，導致他當場身亡；班菲爾德持萊恩帶來的刀械，進入臥室殘忍刺殺克莉絲汀致死。

之後，班菲爾德向警方供稱，萊恩闖進家裡殺害克莉絲汀，而他與馬加良尼斯的行為是出於自衛。

案發當下，班菲爾德的4歲女兒被安置在家中的地下室，毫髮無傷。

警方發現，小女孩事後問馬加良尼斯，「是否要嫁給爸爸」；馬加良尼斯回答，「希望如此」；警方尋著這個關鍵線索，深入調查才赫然發現這是一宗精心策畫的情殺案件。

檢察官在庭上告訴陪審團，班菲爾德設局誘騙萊恩到住處，充當殺妻的代罪羔羊。

專家檢驗發現血跡斑斑的凶案現場被人重新布置過，兇刀上只有受害者的去氧核糖核酸(DNA)，佐證班菲爾德精心策畫殺人的供詞。

檢警調查一年多後，馬加良尼斯2024年承認過失殺人並協助檢方調查，班菲爾德隨後因謀殺及危害兒童罪名落網。

陪審團本月2日裁定，班菲爾德的謀殺罪成立，訂5月8日宣判，可能面臨無期徒刑。

馬加良尼斯的律師表示，當事人已認罪，尚待量刑，若服刑期滿可返回巴西。