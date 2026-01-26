普雷蒂帶槍參加抗議導致喪命？擁槍團體紛紛反駁

明尼阿波利斯街頭，民眾悼念普雷蒂。（歐新社）

退伍軍人醫院加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)24日在明尼阿波利斯街頭抗議時遭聯邦幹員開槍打死之後，包括國土安全部長諾姆(Kristi Noem)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)在內的川普政府高層官員均公開表示，普雷蒂攜槍參加抗爭活動才是導致喪命的主因。華爾街日報26日報導，高層官員的論述面臨意想不到的狀況，傳統上傾向支持共和黨 的擁槍團體紛紛出面駁斥。「全國步槍協會」(National Rifle Association)在社群網站聲明寫道：「負責任的公共評論應該靜待完整調查，而不是用概括、妖魔化手段對付守法公民。」

普雷蒂是退伍軍人醫院加護病房護理師，持有合法攜槍執照。報導指出，普雷蒂攜槍參加抗議行動，就是擁槍團體多年來努力捍衛的美國憲法第二修正案擁槍權範疇。擁槍團體主張，憲法賦予人民在公共場所攜槍的權利，抗議活動也包括在內。

諾姆等政府高層的發言則對普雷蒂帶槍出現抗議活動的合法性提出質疑，並稱帶槍參加抗爭活動是導致被幹員開槍打死的主因。

總部位於南卡羅來納州 格林維爾(Greenville)的「全國槍枝權利協會」(National Association for Gun Rights)發言人羅德斯(Taylor Rhodes)說：「政治人物想做的第一件事，就是怪罪槍枝。」他表示，多年來參加累計數百場抗議與群眾集會，每次都會帶槍。

羅德斯指出，普雷蒂案必須徹底調查，但從現場直擊影片看來，「我覺得對移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)幹員不利」。

普雷蒂案發生當天，「全國步槍協會」在新聞稿說，連續好幾個月以來，激發的進步派政治人物一直在煽動對執法人員使用暴力，然而執法人員只是在執行任務。

不過，共和黨籍加州 首席助理聯邦檢察官艾賽利(Bill Essayli)24日在社群平台X發文寫道，如果持槍接近執法人員，「他們就可能基於合法理由朝你開槍」，「全國步槍協會」則提出異議表示，艾賽利發言「危險而且錯誤」。

「美國持槍者協會」(Gun Owners of America)同樣譴責艾賽利言論，在聲明中說：「第二修正案保護美國人民參加抗議時攜帶武器的權利，這是聯邦政府絕不能侵犯的權利。」