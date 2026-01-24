我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

不斷更新／冬季風暴20州緊急狀態 預計這3市最嚴重

不斷更新／冬季風暴 20州緊急狀態 預計這3市最嚴重

世界新聞往王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名男子在芝加哥密西根湖畔，於極端寒冷天氣下跑步。一波北極冷氣團將帶來自2019年極地渦旋以來最寒冷的氣溫。 (歐新社)
一名男子在芝加哥密西根湖畔，於極端寒冷天氣下跑步。一波北極冷氣團將帶來自2019年極地渦旋以來最寒冷的氣溫。 (歐新社)

美東時間12:12 PM

內布拉斯加州和西維吉尼亞州也宣布進入緊急狀態，目前共20州宣布緊急狀態。

內布拉斯加州州長皮倫（Jill Pillen）在X平台說：「今天，由於華氏零度以下、具危險性的低溫席捲全州，我已簽署行政命令，宣布進入緊急狀態，讓電力供應商得以採取必要措施，確保內布拉斯加州的電力供應充足，以保護居民的健康與安全。」

她並呼籲民眾彼此照應，並「注意保暖」。

波士頓、紐約市與奧克拉荷馬市預計將在本周末成為降雪最嚴重的城市。

隨著冬季風暴「傅恩」橫掃35個州，這些城市的降雪量可能高達18吋。

美東時間12:12 PM

冬季風暴「傅恩」本周末橫掃35個州與華盛頓特區，超過2億美國人正處於威脅之下。

截至周六上午，堪薩斯州、奧克拉荷馬州德州密蘇里州與明尼蘇達州已開始降雪。

目前已有18個州宣布進入緊急狀態，川普總統也證實已聽取相關簡報。

截至周六，已有近3700班航班被取消；周日取消數量幾乎翻倍，達到6300班。另有超過1萬班航班因風暴影響而延誤。

風暴「傅恩」預計將成為有紀錄以來最寒冷的風暴。

氣象學家預測本周末將出現大雪與嚴寒，已建議數百萬美國人採取預防措施並避免旅行。

奧克拉荷馬州 密蘇里州 德州

上一則

冰雪暴襲擊 航空交通大亂 周六取消2400國內航班

延伸閱讀

川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？

川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0
買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼 不影響對台演訓

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼 不影響對台演訓
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲