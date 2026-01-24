不斷更新／冬季風暴 20州緊急狀態 預計這3市最嚴重
內布拉斯加州和西維吉尼亞州也宣布進入緊急狀態，目前共20州宣布緊急狀態。
內布拉斯加州州長皮倫（Jill Pillen）在X平台說：「今天，由於華氏零度以下、具危險性的低溫席捲全州，我已簽署行政命令，宣布進入緊急狀態，讓電力供應商得以採取必要措施，確保內布拉斯加州的電力供應充足，以保護居民的健康與安全。」
她並呼籲民眾彼此照應，並「注意保暖」。
波士頓、紐約市與奧克拉荷馬市預計將在本周末成為降雪最嚴重的城市。
隨著冬季風暴「傅恩」橫掃35個州，這些城市的降雪量可能高達18吋。
冬季風暴「傅恩」本周末橫掃35個州與華盛頓特區，超過2億美國人正處於威脅之下。
截至周六上午，堪薩斯州、奧克拉荷馬州、德州、密蘇里州與明尼蘇達州已開始降雪。
目前已有18個州宣布進入緊急狀態，川普總統也證實已聽取相關簡報。
截至周六，已有近3700班航班被取消；周日取消數量幾乎翻倍，達到6300班。另有超過1萬班航班因風暴影響而延誤。
風暴「傅恩」預計將成為有紀錄以來最寒冷的風暴。
氣象學家預測本周末將出現大雪與嚴寒，已建議數百萬美國人採取預防措施並避免旅行。
