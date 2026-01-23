負責對抗中科技威脅的官員被逼退 透露川普對中立場軟化

商務部兩名負責對抗中國科技威脅的官員遭到逼退。示意圖（路透）

華爾街日報23日獨家報導，商務部 「資訊與通訊技術與服務辦公室」(Office of Information and Communications Technology and Services)兩名負責對抗中國科技威脅的官員遭到逼退，引發川普 政府對中立場軟化的質疑。OICTS執行主任麗茲‧坎農(Liz Cannon)遭到施壓之後21日請辭，她的副手從上周開始被迫行政休假。

「資訊與通訊技術與服務辦公室」隸屬於商務部旗下工業暨安全局(Bureau of Industry and Security)，辦公室官員平日負責建立規定，規範中國、俄羅斯 有關的網聯車輛，因為數據涉及國安風險。知情人士說，被逼退的兩名官員工作重點都是排除來自中國的科技威脅。

報導指出，OICTS被逼退的消息讓某些美國政府官員及國安鷹派人士感到驚嚇，他們先前就擔心隨著美中貿易談判持續進行，川普政府對中立場可能放軟。

川普總統日前同意輝達(Nvidia)人工智慧晶片賣給中國客戶，川普去年則解聘國家安全會議(National Security Council)數名成員，工業暨安全局主管中國相關業務的官員均已離職。

OICTS成立於川普第一任期，當時許多兩黨人士指出，辦公室的成立能夠有效防止中國科技與經濟進步危害美國國家安全。

坎農在前總統拜登任內獲得任命，當時美國對中國祭出多項懲罰措施，包括對美國半導體實施嚴格出口管制，以及限制中國企業在美營運。坎農與副手去年聯手頒布規定，全面限制使用中國、俄羅斯相關軟硬體的網聯汽車進口與銷售，限縮理由是汽車數據共享恐對國家安全帶來威脅。

坎農任內的優先工作目標還包括，研議對中國品牌路由器TP-Link祭出銷售管制、限制中國電信(China Telecom)與國聯通(China Unicom)等通訊企業活動。

報導指出，坎農辦公室原本透露，很快就會針對與中國、俄羅斯有關的重型卡車、巴士進口及銷售祭出限縮，但是後來一直沒有落實，這種停滯狀態與川普政府暫停對中國的一連串懲罰行動剛好吻合，透露川普正在設法降低美中貿易衝突。