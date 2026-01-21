民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響

「華裔美國人現狀」調查發現，僅23%的美國民眾支持禁止中國研究人員在美國學術機構工作。圖為大華府華人社區就「中國行動計畫」聚集抗議。(本報檔案照)

百人會(Committee of 100)攜手芝加哥大學社會研究機構NORC，21日發布最新「華裔 美國人現狀」(State of Chinese Americans National Survey)調查。本次研究探討美國社會對華裔議題的看法，聚焦美中關係、國內政策如何影響美籍華裔的處境。

為了理解美國社會對華裔的態度，該研究調查了來自全美各地逾2000人，樣本足夠代表人口結構的多樣性。結果顯示，54%的美國人認為川普 總統談及中國時的言辭與論調對在美華裔造成負面影響；不過，專家表示，這也正面說明美國社會多數能夠辨別政客用語的公正性。

新聞及社會討論中使用語言的精確性也會明顯影響輿論。調查也發現，透過明確將外交政策行為歸因於「中國政府」，而非籠統地稱為「中國」或指向華裔族群，可顯著減少這些政策產生的負面情緒。

同時，近六成美國人希望政府能更緊密地與中國合作，且該立場為跨黨派共識。這股支持合作的態度也延伸至科研領域，僅23%的美國民眾支持禁止中國研究人員在美國學術機構工作，其中包括16%的民主黨人與34%的共和黨人。

川普重返白宮 後，主張從嚴審查在美中國科學家和學生，引發對於「中國行動計畫」(China Initiative)捲土重來的擔憂。調查發布會上，多名學者指出，中國科學家單因身分而遭有色眼鏡審視，不僅損害美國自身科研發展實力，更會引發社會對於華裔族群更廣泛的負面態度。

密歇根大學助理教授Ian Shin表示，重大科研項目往往有國際性，而科學家們也習慣了超越國家的工作方式，美國社會應理解跨文化、跨國籍科研人才能夠帶來的巨大優勢。

「當政治勢力試圖動員時，往往會訴諸其既有的支持基礎」，歷史學家徐元音(Madeline Hsu)說，「其中一種屢試不爽的策略，就是刻意煽動仇恨，製造對外來族群的焦慮與恐懼，而華人特別容易成為被鎖定的對象」。