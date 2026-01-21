民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響

我的頻道

記者曹馨元／紐約即時報導
「華裔美國人現狀」調查發現，僅23%的美國民眾支持禁止中國研究人員在美國學術機構工作。圖為大華府華人社區就「中國行動計畫」聚集抗議。(本報檔案照)
「華裔美國人現狀」調查發現，僅23%的美國民眾支持禁止中國研究人員在美國學術機構工作。圖為大華府華人社區就「中國行動計畫」聚集抗議。(本報檔案照)

百人會(Committee of 100)攜手芝加哥大學社會研究機構NORC，21日發布最新「華裔美國人現狀」(State of Chinese Americans National Survey)調查。本次研究探討美國社會對華裔議題的看法，聚焦美中關係、國內政策如何影響美籍華裔的處境。

為了理解美國社會對華裔的態度，該研究調查了來自全美各地逾2000人，樣本足夠代表人口結構的多樣性。結果顯示，54%的美國人認為川普總統談及中國時的言辭與論調對在美華裔造成負面影響；不過，專家表示，這也正面說明美國社會多數能夠辨別政客用語的公正性。

新聞及社會討論中使用語言的精確性也會明顯影響輿論。調查也發現，透過明確將外交政策行為歸因於「中國政府」，而非籠統地稱為「中國」或指向華裔族群，可顯著減少這些政策產生的負面情緒。

同時，近六成美國人希望政府能更緊密地與中國合作，且該立場為跨黨派共識。這股支持合作的態度也延伸至科研領域，僅23%的美國民眾支持禁止中國研究人員在美國學術機構工作，其中包括16%的民主黨人與34%的共和黨人。

川普重返白宮後，主張從嚴審查在美中國科學家和學生，引發對於「中國行動計畫」(China Initiative)捲土重來的擔憂。調查發布會上，多名學者指出，中國科學家單因身分而遭有色眼鏡審視，不僅損害美國自身科研發展實力，更會引發社會對於華裔族群更廣泛的負面態度。

密歇根大學助理教授Ian Shin表示，重大科研項目往往有國際性，而科學家們也習慣了超越國家的工作方式，美國社會應理解跨文化、跨國籍科研人才能夠帶來的巨大優勢。

「當政治勢力試圖動員時，往往會訴諸其既有的支持基礎」，歷史學家徐元音(Madeline Hsu)說，「其中一種屢試不爽的策略，就是刻意煽動仇恨，製造對外來族群的焦慮與恐懼，而華人特別容易成為被鎖定的對象」。

華裔 川普 白宮

