國會暴動被告獲川普特赦後 要求政府歸還罰款

記者顏伶如／即時報導
2021年1月6日國會暴動檔案照。(美聯社)

華盛頓郵報21日報導，參加2021年1月6日國會暴動的某些被告，獲得川普總統特赦之後不僅得以出獄，還向政府要求歸還先前遭到裁定的罰款。

美國陸戰隊(Marine Corps)退役的愛達荷州婦人伊凡娜·聖西爾(Yvonne St Cyr)遭控在國會暴動期間推倒警方設置的路障，從參議院被打破的窗戶爬入，在走廊上對著其他暴徒大喊「推倒」(push)，國會警察則在衝突中受到腦震盪及骨折。

聖西爾雖然辯稱無罪，但被聯邦法院判處坐牢30個月、罰金2270元。聖西爾服刑一半時，2025年1月獲得川普特赦令赦罪，與其他1600名被告重獲自由。出獄之後，她回到法院，要求政府歸還2270元罰款。

聖西爾受訪時說：「那是我的錢，他們拿走了我的錢。」2025年8月，法官以當出案件有瑕疵為由，同意聖西爾的退款請求。

報導指出，根據法院紀錄，至少8名國會暴動被告正在追討當初遭到法院判處的罰金。除了聖西爾之外，還有一對馬里蘭州夫妻也已獲得法官同意還款，但到現在還沒收到款項，另外5人退款請求遭拒，均以提出上訴。

某些被告獲得特赦之後則對聯邦政府提告民事訴訟，求償數百萬元，指控遭到帶有政治色彩的司法起訴，嚴重侵犯憲法保障的個人權益。司法部、聯邦調查局(FBI)等執法機關紛紛挨告且面臨索償。

眾議院行政委員會(House Administration Committee)民主黨資深成員、紐約州聯邦眾議員莫雷爾(Joe Morelle)說「川普與司法部希望納稅人賠錢給毀壞國會大廈的暴徒，1月6日惡夢到現在依然沒完。」

根據統計，國會暴動被告共計被法院判處120萬元賠償及罰金。不過，知情官員說，事實上完成支付的賠償與罰金累計不到66萬5000元。

延伸閱讀

