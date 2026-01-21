我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

墨西哥將37名毒梟集團成員送回美國受審

記者顏伶如／即時報導
墨西哥在川普政府壓力之下，20日出動飛機將37名毒梟集團成員移交美國受審。示意圖（路透）
墨西哥在川普政府壓力之下，20日出動飛機將37名毒梟集團成員移交美國受審。示意圖（路透）

福斯新聞網21日報導，墨西哥川普政府壓力之下，20日出動飛機將37名毒梟集團成員移交美國受審。墨西哥安全部長賈西亞(Omar Garcia Harfuch)說，這批在押嫌犯都是真實可能危害國家安全的「高影響力罪犯」(high-impact criminals)。

賈西亞表示，加上最新這次移交，墨西哥到目前為止累計已將92名毒梟集團成員送回美國。

根據墨西哥當局發布影片，戴著手銬的囚犯在戴著面罩的武裝幹員包圍下，在墨西哥市(Mexico City)被帶上一架軍用飛機。

移交回美國受審的罪犯來自多個犯罪組織，包括墨西哥知名販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)、「哈里斯科新世代」(Jalisco New Generation)、「貝爾川雷瓦」(Beltran-Leyva)、「東北」(Northeast)，以及活躍於墨西哥塔毛利帕斯州(Tamaulipas)與德州邊境地帶暴力販毒集團齊塔斯(Zetas)的殘餘勢力。

瑪麗亞·德爾·羅薩里奧·納瓦羅·桑切斯(María del Rosario Navarro Sánchez)也在這波移交名單當中。她是在美國國內跟販毒集團共謀提供物資給恐怖主義團體而遭起訴的墨西哥公民首例。

「國際危機組織」(International Crisis Group)墨西哥分析師莫拉(David Mora)對美聯社說，由於白宮增強施壓力道，墨西哥不得不採取非常手段。

川普本月接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說：「我們已經擋下來自水路的97%毒品，現在我們開始在陸路打擊販毒集團。」川普說，毒梟集團正在掌控墨西哥，「看到他們國家發生的事，真是令人非常難過」。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)上周與川普談話時說，美國沒有必要干預墨西哥，美墨兩國將持續合作。

2025年2月，墨西哥開始移交第一批毒品罪犯給美國，其中包括1985年綁架、虐待並殺害美國聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration)臥底特工的知名毒梟卡洛昆特羅(Rafael Caro Quintero)。

墨西哥 川普 邊境

上一則

聯準會主席出席庭審支持理事庫克 遭美財長批政治化

延伸閱讀

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服

川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服
美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」三大指數反彈

美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」三大指數反彈

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35

超人氣

更多 >
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的