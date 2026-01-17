我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幕後／賴清德督軍 關稅揭曉日直至清晨未闔眼

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

馬斯克告OpenAI微軟違背非營利 索討1340億元不當獲利

中央社舊金山16日綜合外電報導
馬斯克。(路透)
馬斯克。(路透)

美國科技業富豪馬斯克今天向法院遞狀要求人工智慧（AI）開發商OpenAI和微軟賠償他最多1340億美元，稱是兩公司從他對OpenAI初期支持所獲「不當得利」。

路透報導，馬斯克（Elon Musk）在訴狀中說，他2015年參與創立OpenAI後，這家公司從他做出的貢獻獲利了655億至1094億美元，微軟（Microsoft）則從中獲利了133億至251億美元。

2018年離開OpenAI的馬斯克，指控這家熱門聊天機器人ChatGPT開發商在一次備受矚目的重組行動中轉為營利實體，違背了創立宗旨。

位於加州奧克蘭（Oakland）的1名聯邦地區法院法官本月稍早裁定，馬斯克控告OpenAI和微軟的案件交由陪審團審理，預計4月開庭。

馬斯克在訴狀中表示，他在OpenAI早期種子資金中貢獻了約3800萬美元或60%，幫助其招募員工、使其創辦人能與重要人脈牽線，還讓這項開發計畫在初創時期具有可信度。

訴狀寫道：「如同新創公司早期投資人可能實現的獲利比起初投資規模大許多量級，OpenAI和微軟已賺取的不當獲利也比馬斯克先生的最初貢獻大許多，而如今他有權要求歸還。」

AI OpenAI 馬斯克

上一則

明尼蘇達州抗議活動 法官限制聯邦幹員介入

延伸閱讀

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議
倡議團體推財富稅 瞄準CEO肥貓

倡議團體推財富稅 瞄準CEO肥貓
自動駕駛8313件交通違規缺陷 特斯拉展開調查

自動駕駛8313件交通違規缺陷 特斯拉展開調查
特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由

特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論