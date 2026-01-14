最高法院跨性別者參賽權益訴訟2核心人物年僅15歲、24歲

西維吉尼亞州跨性別學生蓓奇‧派波爾-傑克森（Becky Pepper-Jackson）。（美聯社）

女子運動是否禁止跨性別 者參賽的訴訟，13日在最高法院進入言詞辯論。置身官司風暴核心的兩名原告是西維吉尼亞州 跨性別學生蓓奇‧派波爾-傑克森(Becky Pepper-Jackson)與愛達荷州跨性別學生琳賽‧赫克斯(Lindsay Hecox)，兩人年僅15歲、24歲。

ESPN體育新聞網分析，「西維州 訴BPJ案」(West Virginia v. B.P.J.)以及「李睿德訴赫克斯案」(Little v. Hecox)分別從西維州、愛達荷州一路纏訟到最高法院，引起跨性別者是否有資格參加女子體育競賽的全國辯論。

紐約時報報導，派波爾-傑克森目前就讀高中10年級，赫克斯就讀大四，兩人分別對西維州、愛州州法限制跨性別者參加女子體育競賽提出挑戰。

派波爾-傑克森就讀國中時想要參加女子越野田徑隊結果遭拒，2021年將州政府告上法院。接下來幾年在打官司期間，她成為高中田徑隊裡表現優異的鉛球與鐵餅選手。她在小學三年級時更換性別，完成改為女生名字的法律程序，取得註名女孩的出生證明，服用青春期阻斷藥物之後，成長期間沒有出現男子性徵。辯護律師團向法院指出，由於沒有男子性徵，派波爾-傑克森相較於其他女子運動員，並不具備生理優勢。

目前就讀波伊西州立大學(Boise State University)的赫克斯，爭取參加女子田徑隊選拔卻遭拒，2020年提告。赫克斯最後並沒有進入校隊，轉而參加女子俱樂部的跑步、足球活動。

2025年9月，赫克斯向法院請求撤回訴訟，表明不再參加學校資助的女子體育活動，原因是官司引來負面輿論壓力，讓她無法專心學業，畢業時程受到影響。最高法院大法官則回應表示，赫克斯案是否得以「無實際意義」(moot)理由撤銷，將在言詞辯論庭結束後決定。