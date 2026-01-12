不愛交談？寧發簡訊不打電話 Z世代年輕人恐付出代價

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
示意圖。（路透）
示意圖。（路透）

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)心理學與語言科學榮譽教授瑪麗艾倫·麥克唐納(Maryellen MacDonald)11日在華盛頓郵報撰文寫道，Z世代年輕人(Gen Zers)不願接聽電話，甚至不知道如何打電話預約、詢問問題或對帳單提出申訴，這些焦慮已經超過「電話恐懼症」(telephobia)範疇，還有更深層的問題必須解決。

相對於電話交談，發送簡訊是年輕人偏愛的替代方式。麥克唐納指出，避免交談的逃避行為卻讓年輕世代付出代價而不自覺。她指出，說話是重要的大腦活動，具有增進認知的有益難度，年輕人雖然透過播客節目、YouTube、TikTok或其他社群媒體聆聽別人發表言論，但這些活動卻無法像對話一樣為大腦認知提供相同效果的刺激。

麥克唐納說，交談在心理層面要做出理解他人的努力，講話對認知造成的益處也超過聆聽。這些好處非常廣泛，對於追求目標的專注力以及執行計畫的貫徹能力都包括在內。運動員就接經常接受自我對話的訓練，以培養更大的耐力、更好的專注力以及情緒管理。

她在文中寫道，討論某個話題可以加快學習能力，讓記憶更加持久。對話能讓大腦保持靈活持到老年，高頻率的社交活動有助於預防失智。然而，逃避交談的年輕人卻正在錯失這一切。

她指出：「我們還不知道如果長期失去以對話為主的認知、情感與社交互動會產生如何後果，可是沉默不語跟失智症之間的關聯令人憂心。」

為什麼年輕人變得不愛說話？麥克唐納在文中分析，疫情是因素之一，剝奪了這個世代從年輕人過渡到成年人的社交練習機會。遠距上班則讓練習說會的機會進一步減少，社交技能變得退化。

她指出，彷彿一直盤旋在孩子頭頂的「直升機父母」(Helicopter parenting)在孩子童年時期介入插手，主動幫忙孩子排除成長過程裡面臨的許多挑戰，導致孩子應對能力變差，社交技巧不足。至於仍與父母同住、受到過度保護的年輕成年人，父母則像隨身管家一樣，隨時可以幫忙解決接聽電話或其他必須說話的事項。

麥克唐納說，這將產生一種惡性循環，不願講話的人越來越傾向於非對話活動，例如盯著手機看、戴著耳機過日子，如此一來便進一步排除別人想要開啟交談的機會。很少講話的老年人同樣存在類似問題，成天看電視卻很少說話。

她說，不需要把年輕人直接丟到必須講話的「深水區」，但可以提供指導與練習，協助磨練交談技巧，並降低焦慮感。

疫情 社群媒體 華盛頓郵報

