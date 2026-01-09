克魯曼：川普想像能從委內瑞拉取得的巨大財富並不存在

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）。（路透）
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）。（路透）

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)本周在個人電子報平台Substack撰文寫道，川普總統想從委內瑞拉獲取巨大石油利益，事實上並不存在。

克魯曼7日在文中分析，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)遭推翻之後，美國企業接管委國石油生產並無賺頭。

他指出：「川普的委內瑞拉冒險投資，是一個非常不同的故事。」

克魯曼說，宣布馬杜洛被美軍活捉的記者會上，川普沒提到「民主」一詞，「石油」則說了27次，聲稱「我們早該奪回石油」。

文中寫道：「即使如此，我們無論在委內瑞拉做什麼，都不是真正的石油戰爭。相反的，這是一場石油幻想的戰爭。川普想像中可以取得的龐大財富，根本不存在。」

克魯曼分析，委內瑞拉之所以擁有全世界最大的石油儲存，是因為重油被重新分列為「探明石油」(proved oi)，經濟學家史洛克(Torsten Slok)曾指出，委內瑞拉石油絕大多數屬於超級重油，採收率低，生產成本極高，「由此可見，聲生委內瑞拉石油有龐大利益的說詞，是基於政治動機的炒作」。

克魯曼表示，石油價格便宜是因為以水力壓裂(fracking)方式開採頁岩油，每桶62元是盈虧打平，這個價格不足以讓石油企業獲利。

他寫道：「川普以為取得了委國油田的豐厚獎賞，即使他真正掌控委內瑞拉，這也是不切實際的幻想，何況委內瑞拉依然由馬杜洛手下那幫惡棍控制。」

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
教師的調薪速度比不上通膨，使很多老師都要兼差，如果在超市遇上孩子的高中老師當收銀員，也不意外。（路透）

加薪追不上通膨 美高中教師寒假被迫到超市打工

2026-01-03 09:09

