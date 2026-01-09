克魯曼：川普想像能從委內瑞拉取得的巨大財富並不存在

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）。（路透）

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman)本周在個人電子報平台Substack撰文寫道，川普總統想從委內瑞拉 獲取巨大石油 利益，事實上並不存在。

克魯曼7日在文中分析，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)遭推翻之後，美國企業接管委國石油生產並無賺頭。

他指出：「川普的委內瑞拉冒險投資，是一個非常不同的故事。」

克魯曼說，宣布馬杜洛被美軍活捉的記者會上，川普沒提到「民主」一詞，「石油」則說了27次，聲稱「我們早該奪回石油」。

文中寫道：「即使如此，我們無論在委內瑞拉做什麼，都不是真正的石油戰爭。相反的，這是一場石油幻想的戰爭。川普想像中可以取得的龐大財富，根本不存在。」

克魯曼分析，委內瑞拉之所以擁有全世界最大的石油儲存，是因為重油被重新分列為「探明石油」(proved oi)，經濟學家史洛克(Torsten Slok)曾指出，委內瑞拉石油絕大多數屬於超級重油，採收率低，生產成本極高，「由此可見，聲生委內瑞拉石油有龐大利益的說詞，是基於政治動機的炒作」。

克魯曼表示，石油價格便宜是因為以水力壓裂(fracking)方式開採頁岩油，每桶62元是盈虧打平，這個價格不足以讓石油企業獲利。

他寫道：「川普以為取得了委國油田的豐厚獎賞，即使他真正掌控委內瑞拉，這也是不切實際的幻想，何況委內瑞拉依然由馬杜洛手下那幫惡棍控制。」