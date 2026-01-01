我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

代理孕母監管鬆 不用來美即可「量產」美籍兒女

年創5.5兆韓元效益 睽違3年9個月 BTS官宣3月回歸

知名度不高…她幫助川普攻占社群媒體 網路互動超強

記者顏伶如／即時報導
川普總統特別助理瑪戈‧馬丁。（美聯社）
川普總統特別助理瑪戈‧馬丁。（美聯社）

華盛頓郵報1日報導，川普總統特別助理瑪戈‧馬丁(Margo Martin)在幕僚群裡知名度雖然相對較低，卻是川普訊息攻占社群媒體的重要推手；30歲的她能像特勤人員一樣近距離留在川普身邊，用iPhone手機拍攝大量幕後花絮風格的影像，例如川普在馬來西亞停機坪起舞、選舉期間在麥當勞提供薯條、在橢圓形辦公室問候孩童，就像為社群媒體運作不斷產生素材的安靜引擎，改變了總統與外界的溝通方式。

馬丁拍攝的照片與影片讓人看到川普私底下的一面，內容充滿足以吸引網路互動的最強元素：真實感。許多知名度較高的右派網紅以馬丁拍攝的原始素材為基礎，創作出在網路引發瘋傳的川普相關迷因圖(memes)、播客節目片段或網路節目，進一步鞏固川普與鐵粉之間的關係，讓川普保持無所不在的流行文化人物地位。

川普2025年秋季的亞洲之旅，馬丁拍攝系列影片與照片在她的X平台帳號獲得將近5000萬瀏覽次數，Instagram與TikTok的@TeamTrump帳號累計2億2200萬瀏覽次數，川普支持者轉發影音的瀏覽次數則難以計數。

就連把馬丁視為宣傳手段的民主黨人士，也承認馬丁的社群媒體運作效率極佳。民主黨內容創作者兼新媒體顧問坎特(Sammy Kanter)表示：「看到東西越多，越會相信是真的。」

馬丁曾在川普第一任政府服務，川普卸任後跟著搬到佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)為川普工作。由於她曾在川普接受書籍採訪時錄下的錄音檔，在特別檢察官史密斯(Jack Smith)「密件門」調查期間收到傳票在聯邦大陪審團前作證。

川普曾在造勢大會上形容馬丁是「全世界最漂亮的攝影師」，白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)則說馬丁深受川普信任，辦公桌就在橢圓形辦公室外，得以近距離觀察權力核心的日常運作，分享給美國大眾。

曾任小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)總統選舉團隊資深顧問的保守派政治網紅羅倫(Link Lauren)說，馬丁提供源源不絕的材料，「對我們討論政府運作非常有幫助」。

川普 社群媒體 民主黨

上一則

代理孕母歪風監管鬆 不用來美即可「量產」美籍兒女

延伸閱讀

司法受阻 川普：暫停派國民兵 會更強勢回歸

司法受阻 川普：暫停派國民兵 會更強勢回歸
政治報復？川普第2任期以來 首次否決跨黨支持的2法案

政治報復？川普第2任期以來 首次否決跨黨支持的2法案
新聞評論／解放軍圍台軍演 川普不擔心…台灣就要擔心了

新聞評論／解放軍圍台軍演 川普不擔心…台灣就要擔心了
索馬利亞裔涉詐聯邦福利 白宮：川普考慮褫奪公民身分

索馬利亞裔涉詐聯邦福利 白宮：川普考慮褫奪公民身分

熱門新聞

哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾
Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」
展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評