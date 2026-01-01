知名度不高…她幫助川普攻占社群媒體 網路互動超強

川普總統特別助理瑪戈‧馬丁。（美聯社）

華盛頓郵報1日報導，川普 總統特別助理瑪戈‧馬丁(Margo Martin)在幕僚群裡知名度雖然相對較低，卻是川普訊息攻占社群媒體 的重要推手；30歲的她能像特勤人員一樣近距離留在川普身邊，用iPhone手機拍攝大量幕後花絮風格的影像，例如川普在馬來西亞停機坪起舞、選舉期間在麥當勞提供薯條、在橢圓形辦公室問候孩童，就像為社群媒體運作不斷產生素材的安靜引擎，改變了總統與外界的溝通方式。

馬丁拍攝的照片與影片讓人看到川普私底下的一面，內容充滿足以吸引網路互動的最強元素：真實感。許多知名度較高的右派網紅以馬丁拍攝的原始素材為基礎，創作出在網路引發瘋傳的川普相關迷因圖(memes)、播客節目片段或網路節目，進一步鞏固川普與鐵粉之間的關係，讓川普保持無所不在的流行文化人物地位。

川普2025年秋季的亞洲之旅，馬丁拍攝系列影片與照片在她的X平台帳號獲得將近5000萬瀏覽次數，Instagram與TikTok的@TeamTrump帳號累計2億2200萬瀏覽次數，川普支持者轉發影音的瀏覽次數則難以計數。

就連把馬丁視為宣傳手段的民主黨 人士，也承認馬丁的社群媒體運作效率極佳。民主黨內容創作者兼新媒體顧問坎特(Sammy Kanter)表示：「看到東西越多，越會相信是真的。」

馬丁曾在川普第一任政府服務，川普卸任後跟著搬到佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)為川普工作。由於她曾在川普接受書籍採訪時錄下的錄音檔，在特別檢察官史密斯(Jack Smith)「密件門」調查期間收到傳票在聯邦大陪審團前作證。

川普曾在造勢大會上形容馬丁是「全世界最漂亮的攝影師」，白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)則說馬丁深受川普信任，辦公桌就在橢圓形辦公室外，得以近距離觀察權力核心的日常運作，分享給美國大眾。

曾任小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)總統選舉團隊資深顧問的保守派政治網紅羅倫(Link Lauren)說，馬丁提供源源不絕的材料，「對我們討論政府運作非常有幫助」。