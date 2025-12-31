我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

除去車窗厚厚冰層 1簡單妙招可搞定

為美國公民寶寶的「川普帳戶」存款記得填稅務表Form 709

記者顏伶如／即時報導
2025年到2028年間出生美國公民寶寶可獲1000元種子基金的「川普帳戶」。示意圖（美聯社）
2025年到2028年間出生美國公民寶寶可獲1000元種子基金的「川普帳戶」。示意圖（美聯社）

「大又美法」為2025年到2028年間出生美國公民寶寶成立、可獲1000元種子基金的「川普帳戶」(Trump accounts)預計2026年7月上路，今日美國報31日報導，父母、祖父母、親朋好友都可以為孩子的「川普帳戶」貢獻資金，但要記得填寫稅務表格Form 709，否則日後可能面臨國稅局(IRS)追查逃漏稅；專家指出，納稅人需要注意的是，TurboTax或Jackson Hewitt等熱門報稅服務平台通常不提供Form 709表格。

稅務顧問機構RSM資產及贈與資深主任華德曼(Amber Waldman)指出，民眾為「川普帳戶」存入款項並不符合贈與稅年度免稅額度(gift tax annual exclusion)條件，因此不管為帳戶存入25元或最高金額5000元，每筆存款都要申報Form 709。

她說，申報存款聽起來似乎只是小小的不方便，可是美國民眾經常使用的TurboTax或Jackson Hewitt服務，並不提供Form 709表格，若有疏失恐將衍生是否遵守稅法的複雜問題。

「529大學教育儲蓄計畫」(529 college savings plans)成立時，國會明確規定，存入戶頭的資金應該視為對受益人的完全贈與(complete gift)，不是未來利益(future interest)資產，因此存入款項符豁免條件。

然而，「川普帳戶」資金要等孩子年滿18歲才能使用，存款不被視為現時利益(present interest)贈與。華德曼表示，國稅局(IRS)與財政部對此都還沒有提出行政層面的解套措施，國會可以採取行動，但到目前為止卻沒有提案出現。

她說，如果忘記填寫Form 709表格，可能讓國稅局以逃漏稅為由展開查稅。

納稅人可以自行列印、填寫並郵寄Form 709表格給國稅局，或者透過合法報稅機構透過Modernized e-File (MeF)系統以電子方式上傳表格。

華德曼指出，納稅人要注意的是，如果使用「川普帳戶」，申報Form 709表格的成本可能會超過存款金額。

川普 國稅局 報稅

上一則

路透：司法部稱艾普斯坦檔案有520萬頁待閱 公布恐等1月底

下一則

2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉

延伸閱讀

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽
「黃金血脈覺醒」、「新三金」…中2025理財關鍵詞出爐

「黃金血脈覺醒」、「新三金」…中2025理財關鍵詞出爐
美國飛虎隊友好協會科技青年學生代表團 訪華文化交流

美國飛虎隊友好協會科技青年學生代表團 訪華文化交流

熱門新聞

哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世
華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」