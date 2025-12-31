為美國公民寶寶的「川普帳戶」存款記得填稅務表Form 709

2025年到2028年間出生美國公民寶寶可獲1000元種子基金的「川普帳戶」。示意圖（美聯社）

「大又美法」為2025年到2028年間出生美國公民寶寶成立、可獲1000元種子基金的「川普 帳戶」(Trump accounts)預計2026年7月上路，今日美國報31日報導，父母、祖父母、親朋好友都可以為孩子的「川普帳戶」貢獻資金，但要記得填寫稅務表格Form 709，否則日後可能面臨國稅局 (IRS)追查逃漏稅；專家指出，納稅人需要注意的是，TurboTax或Jackson Hewitt等熱門報稅 服務平台通常不提供Form 709表格。

稅務顧問機構RSM資產及贈與資深主任華德曼(Amber Waldman)指出，民眾為「川普帳戶」存入款項並不符合贈與稅年度免稅額度(gift tax annual exclusion)條件，因此不管為帳戶存入25元或最高金額5000元，每筆存款都要申報Form 709。

她說，申報存款聽起來似乎只是小小的不方便，可是美國民眾經常使用的TurboTax或Jackson Hewitt服務，並不提供Form 709表格，若有疏失恐將衍生是否遵守稅法的複雜問題。

「529大學教育儲蓄計畫」(529 college savings plans)成立時，國會明確規定，存入戶頭的資金應該視為對受益人的完全贈與(complete gift)，不是未來利益(future interest)資產，因此存入款項符豁免條件。

然而，「川普帳戶」資金要等孩子年滿18歲才能使用，存款不被視為現時利益(present interest)贈與。華德曼表示，國稅局(IRS)與財政部對此都還沒有提出行政層面的解套措施，國會可以採取行動，但到目前為止卻沒有提案出現。

她說，如果忘記填寫Form 709表格，可能讓國稅局以逃漏稅為由展開查稅。

納稅人可以自行列印、填寫並郵寄Form 709表格給國稅局，或者透過合法報稅機構透過Modernized e-File (MeF)系統以電子方式上傳表格。

華德曼指出，納稅人要注意的是，如果使用「川普帳戶」，申報Form 709表格的成本可能會超過存款金額。